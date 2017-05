Prvi mož Magne: Če se stvari v Sloveniji ne razrešijo kmalu, bo v igri druga lokacija

Dolgotrajni postopek pridobivanja okoljskega soglasja

27. maj 2017 ob 10:54

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Slovenija je za zdaj še vedno prva izbira, če bomo v kratkem času razrešili odprta vprašanja, če ne, bomo morali razmišljati o drugih možnostih, je dejal prvi mož Magne Steyr Günther Apfalter, čemur sam sicer ni naklonjen.

Pogodbo z državo za postavitev lakirnice bodo podpisali, ko bodo pridobili vsa dovoljenja, je poudaril v pogovoru za časopis Večer. V zvezi z izbiro lokacije je Apfalter dejal, da je bila glede na njihove zahteve to edina mogoča rešitev, ki jim je bila ponujena, ob tem pa zagotovil, da bi zagotovo tudi v Avstriji dobili vsa dovoljenja, tudi okoljevarstvenega, za gradnjo enake tovarne.

Glede pomislekov, ki se v Sloveniji pojavljajo v zvezi z naložbo, je bil jasen: "Če se stvari ne razrešijo, bo lokacija, ki je zdaj na drugem mestu, postala številka ena." Pri tem je po njegovem mnenju treba pohiteti. A v Sloveniji se želijo počutiti tudi dobrodošli.

Glede odločitve za gradnjo nove tovarne je razložil, da imajo proizvodne zmogljivosti v Gradcu, kjer lahko izdelajo do 200.000 avtomobilov letno, zakupljene za nekaj prihodnjih let, nova naročila, ki jih imajo za BMW, Daimler in Jaguar Land Rover, zato zahtevajo novo tovarno.

Možnosti so preverjali v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in Madžarskem, na odločitev pa je vplivalo veliko parametrov, od cestne in železniške logistike do bližine tovarne v Gradcu.

Napovedi o novih delovnih mestih

Potrdil je, da v prvi fazi načrtujejo okoli 400 delovnih mest, ob tem pa je povedal, da so v Magni zelo zadovoljni z okoli 700 slovenskimi delavci, ki jih zaposlujejo v Gradcu. Zagotovil je, da teh ne nameravajo seliti v Hoče, saj so neodvisni pri tem, kje želijo delati. Naročila že zdaj zahtevajo okoli 3000 novih zaposlitev tudi v Gradcu, zato bi se lahko število zaposlenih delavcev iz Slovenije tam celo povečalo na okoli 1200.

Z gradnjo tovarne bodo začeli takoj, ko bodo dobili okoljsko in gradbeno dovoljenje, Apfalter pa je za Večer tudi povedal, da pogodbe z gradbenim podjetjem, ki bo gradilo lakirnico v Hočah, še niso podpisali, želijo pa si slovenskega gradbenega podjetja. Imena podjetja za zdaj še ne želi izdati, a neuradno se še nekaj časa govori o Pomgradu, ki bo moral za gradnjo prav tako dodatno zaposliti 100 delavcev.

V zvezi z dejstvom, da dogovor z državo določa vsaj 1000 delovnih mest, je dejal, da to drži, a morajo najprej dokončati prvo fazo. "Vsaka naslednja faza bo generirala več delovnih mest in tako bomo tudi ta pogoj izpolnili," je povedal Večeru, o številkah pa ni želel govoriti. Ta bo odvisna predvsem od naročil, ki jih bodo še pridobili, in konkurenčnosti cene, ki jo bodo lahko ponudili.

Počasi se začenja muditi

Kot je še povedal za Večer, morajo do zaključka priti hitro, v prihajajočih tednih, bolj natančen pa glede rokov ni želel biti, a premier in gospodarski minister po njegovem mnenju vesta, kakšni so. Verjetno jim na roko ne gre aktualna ekološka katastrofa na Vrhniki, a prvi mož graške družbe zagotavlja, da so 100-odstotno zavezani okoljski odgovornosti in da izpolnjujejo vse evropske in slovenske standarde.

Na vprašanje, ali se mu zdijo skrbi lokalnih prebivalcev in nevladnih organizacij iracionalne, je odvrnil, da ne, in da popolnoma spoštujejo njihove pomisleke in da je treba odgovoriti na njihova vprašanja. "Mi obljubljamo, da bomo zagotovili vse tehnične informacije, ki jih lahko, ampak zdaj mora odgovore zagotoviti tudi vaša vlada," je še dodal za Večer.

T. H.