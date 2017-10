Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj je bil imenovan v nadzorni svet Certe Holdinga. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Družba Postojnska jama je v prevzemnem postopku cerkljanske Certe Holding pridobila 49,13 odstotka delnic, a je imela po trenutnem statutu zgolj 10 odstotkov glasovalnih pravic. Statut Certe Holding namreč določa, da noben delničar nima več kot desetine glasovalnih pravic. Foto: Postojnska jama Cerkljani veliko pričakujejo od mene. Tudi to, da bi prevzel vodenje nadzornega sveta, ker šele potem lahko razrešujem ljudi, s katerimi okolje ni bilo zadovoljno. Nadzorni svet se bo v najkrajšem času sestal in imenoval predsednika in potem bomo začeli končno delati. Marjan Batagelj o pričakovanjih Sorodne novice Prevzemna ponudba Postojnske jame za Certo je uspela Sodišče pritrdilo malim delničarjem: Vodstvo družbe Certa Holding nezakonito imenovano Dodaj v

Prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj v nadzornem svetu Certe Holding

Delničarji zamenjali nadzorni svet

30. oktober 2017 ob 17:06

Cerkno - MMC RTV SLO, STA

Delničarji so na skupščini Certe Holdinga odpoklicali člane nadzornega sveta in na njihovo mesto imenovali prvega moža Postojnske jame Marjana Batagelja, odvetnika Žarka Tatalovića in vodjo finančne službe v Postojnski jami Marka Simšiča.

"Cerkljani veliko pričakujejo od mene. Tudi to, da bi prevzel vodenje nadzornega sveta, ker šele potem lahko razrešujem ljudi, s katerimi okolje ni bilo zadovoljno. Nadzorni svet se bo v najkrajšem času sestal in imenoval predsednika in potem bomo začeli končno delati," je po skupščini dejal Marjan Batagelj ter dodal, da so za svoj predlog nadzornega sveta prejeli glasove imetnikov 823.000 delnic z glasovalno pravico, 223.000 pa jih je bilo proti.

Letos se tako ni ponovila lanska skupščina, na kateri je prišlo celo do izgredov. So pa pred vrati skupščine za varnost skrbeli varnostniki. Zapletlo se je edino pri eni delničarki, ki je sprva pooblastila nekoga drugega, nato pa se je odločila, da bi skupščini raje prisostvovala sama. Varnostniki je niso spustili naprej, kar je član Ozaveščene Cerkljanske odvetnik Sebastijan Kerčmar obsodil in dejal, da bo tudi ta skupščina nična, saj da so s fizično silo preprečili vstop malim delničarjem.

Nasprotna stran je sicer na današnji skupščini na vse izglasovane sklepe napovedala izpodbojne tožbe.



Potrdili letno poročilo za 2016

Na skupščini je bilo prisotnih 47,215 odstotka glasovalnih pravic oz. 76,36 odstotka kapitala. Kot so pojasnili v Certi Holding, je bil dostop omogočen vsem delničarjem, vendar se je devet delničarjev kljub prijavi ni udeležilo. Skupščina je obenem potrdila letno poročilo za poslovno leto 2016 in podelila razrešnico nadzornemu svetu in upravi za poslovno leto 2016.

V prevzemnem postopku cerkljanske Certe

Družba Postojnska jama je v prevzemnem postopku cerkljanske Certe Holding pridobila 49,13 odstotka delnic, a je imela po trenutnem statutu zgolj 10 odstotkov glasovalnih pravic. Statut Certe Holding namreč določa, da noben delničar nima več kot desetine glasovalnih pravic.

Pred dnevi je skoraj 10-odstotni lastnik družbe Certa Holding postal finančni sklad Alfi, ki upravlja sredstva vlagateljev. Delnice mu je prodal Batagelj, ki je tako po novem lastnik 39-odstotnega deleža holdinga.

Med večjimi lastniki so še Jožef Močnik (9,5 odstotka), Stanislav Eržen (6,20 odstotka), Ilirika (5,73 odstotka) ter 26,82 odstotka malih delničarjev. Močnik je tudi sklical skupščino, a po njej ni želel dati komentarja. Na skupščini pa ni bil prisoten nihče od pooblaščenih predstavnikov Ozaveščene Cerkljanske, ki so sicer zbirali pooblastila malih delničarjev.

G. K.