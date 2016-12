Prvih 56 stanovanj v Celovških dvorih prodanih

Drugega kroga ne bo

20. december 2016 ob 17:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

DUTB je v prvem poskusu prodal vseh 56 ponujenih stanovanj v ljubljanski soseski Celovški dvori. Nov sklop 51 stanovanj bo kupcem na voljo v sredini januarja 2017.

V prvi prodajni fazi je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) za stanovanja prve lamele v Celovških dvorih prejela več zavezujočih ponudb, kot je bilo na voljo stanovanj. Ker so takoj prodali vseh 56 enot, drugega kroga tako ne bo.

V DUTB-ju so ob tem izrazili zadovoljstvo z doseženimi končnimi cenami, ki so v povprečju presegle izhodiščne. Po njihovi oceni je trg potrdil kakovost soseske Celovški dvori. Prodajalec je imel približno 1.700 ogledov ter prejel 450 zavezujočih nakupnih ponudb.

"Veliko zanimanje za stanovanjski kompleks ter dejstvo, da so bila vsa stanovanja do zadnjega prodana že v prvem delu prodajne faze, potrjujeta neupravičenost slabega glasu soseske Celovški dvori," so zatrdili v družbi. H končnemu uspehu pa so po njihovem mnenju prispevali še dovolj atraktivno zasnovane izklicne cene za kakovostna stanovanja in pregleden ter za kupca prijazen, konkurenčen in transparenten prodajni postopek.

Nadaljevanje januarja 2017

V drugi lameli bo DUTB januarja ponudil pet garsonjer ter 21 dvosobnih, 17 trisobnih in osem štirisobnih stanovanj. Vsa so že v pripravi na prodajo.

Prodajni postopek oziroma dnevi odprtih vrat bodo trajali največ 30 dni, saj so se kupci s prodajnim postopkom že dodobra seznanili, pojasnjujejo v DUTB-ju. Znova bodo lahko zainteresirani kupci oddali zavezujoče ponudbe.

Vsa preostala stanovanja in poslovni prostori bodo trgu ponujeni spomladi prihodnje leto. DUTB ima namen tudi preostala stanovanja in poslovne prostore ponuditi trgu po "atraktivni vrednostni ravni, upoštevajoč kakovost in cene primerljive ponudbe na nepremičninskem trgu".

Al. Ma.