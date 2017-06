Ramljak: Blagovna znamka Mercator bo v BiH-u vrnjena do 1. avgusta

500 milijonov evrov novih posojil

11. junij 2017 ob 16:00

Zagreb - MMC RTV SLO

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za koncern Agrokor Ante Ramljak je napovedal, da bodo morali zapreti nekatere Konzumove trgovine in odpustiti delavce. Blagovno znamko Mercator bodo v Agrokorjeve v trgovine v BiH-u po njegovi napovedi vrnili do 1. avgusta.

V pogovoru, ki so ga danes objavili na televiziji N1, je še dejal, da se je stanje v Agrokorju od 10. aprila, ko so uvedli izredno upravo, popravilo. Medtem ko so bile v Konzumu ob njegovem prihodu razmere kaotične in je na računu koncerna našel samo šest kun (80 centov), je danes denarja "veliko več", je zatrdil.

500 milijonov evrov novih posojil

Pričakuje, da bodo imeli do torka ali srede na računih dodatnih 100 milijonov evrov, potem ko so se prejšnji teden dogovorili o približno 500 milijonih evrov novih posojil. Denar bosta zagotovila ameriški finančni sklad Knighthead Capital Management in Zagrebačka banka, če se ne bodo za kreditiranje Agrokorja odločile še nekatere druge banke. Upa, da se bo za nova posojila odločila tudi največja upnica, ruska Sberbank.

Odpuščanje delavcev v Konzumovih trgovinah

Večino denarja bodo namenili Konzumu, da bi lahko poplačali dobavitelje in zapolnili zaloge trgovin pred glavno turistično sezono. Potrdil je, da se je Konzumov promet v prvih petih mesecih letos skrčil za 10,8 odstotka, a načrtuje njegovo krepitev. Med prestrukturiranjem Konzuma bodo jeseni zaprli nekatere nedobičkonosne trgovine in odpustili določeno število delavcev, je napovedal. Zadovoljen bo, če bo Konzum leto končal na "ničli".