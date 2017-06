Ramljak: Todorič je z nakupom Mercatorja zabil žebelj v svojo krsto

Pooblaščenec hrvaške vlade v Agrokorju meni, da Mercator "šolsko" posluje

15. junij 2017 ob 11:41

zadnji poseg: 15. junij 2017 ob 11:44

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

"Ivica Todorić je rešil Mercator, ker ga je preplačal. Bistveno je zmanjšal obveznosti do bank, vložil je zajetna sredstva v Mercator in resnično zabil žebelj v svojo krsto," trdi pooblaščenec hrvaške vlade v koncernu Agrokor Ante Ramljak.

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade v koncernu Agrokor Ante Ramljak je zatrdil, da je lastnik največje hrvaške družbe Ivica Todorić s prevzemom leta 2014 rešil slovenskega trgovca Mercator. Ramljak, ki meni, da je bil Mercator tedaj v slabšem položaju, kot je Agrokor danes, je prepričan, da bodo obstala vsa podjetja iz sestave koncerna.

"Mercator je bil v katastrofalnem položaju, bistveno slabšem kot katerokoli podjetje iz sestave Agrokorja. Bil je prezadolžen z nikakršnimi poslovnimi rezultati. Ivica Todorić je rešil Mercator, ker ga je preplačal. Bistveno je zmanjšal obveznosti do bank, vložil je zajetna sredstva v Mercator in resnično zabil žebelj v svojo krsto," je v pogovoru za Jutarnji list izjavil Ramljak.

Dodal je, da je Mercator danes, ne glede na obveznosti, eno od podjetij v sestavu hrvaškega koncerna, ki se lahko pohvali z najboljšimi rezultati iz tekočega poslovanja.

Mercator je šolski primer

"V maloprodaji so prišli do petodstotne marže v dobičku iz poslovanja, kar je šolski primer za trgovino na drobno. Žal je Konzum še daleč tega. Danes dosega maržo v višini dva odstotka in želimo si, da bi se do konca mandata približal petim odstotkom," je dodal Ramljak, ki je prepričan, da si bo Konzum opomogel. Spomnil je, da je Agrokor prevzel Mercator z namenom, da bi oba svoja trgovca združil v skupino Adria Retail.

"Pomembno je, da je bil pri pogodbi o prevzemu podpisan zelo restriktiven sporazum med bankami upnicami Agrokorja in Mercatorjem, ki Agrokorju onemogoča, da bi se družbi tesneje povezali, kar je v določeni meri rešilo Mercator, saj Agrokor iz njega ni mogel vleči denarja, niti ga pripeljati v položaj, v kakršnem je Konzum," je dejal, vendar ni odgovoril na vprašanje, ali pričakuje pomoč politike pri reševanju odnosov med Agrokorjem in Mercatorjem, ki so postali tudi hrvaško-slovensko vprašanje.

"Mercator je verjetno simbol slovenskega gospodarstva, kot je Konzum hrvaškega. Zato je razumljivo, da se zdi slovenski politiki pomembno spremljati celoten postopek v Agrokorju. Končna rešitev bo del pogodbe z upniki, od katerih je tudi odvisno, kako bomo kaj prodajali. Lahko da se bomo v posameznih primerih odločili za prve javne ponudbe. Imamo še deset mesecev za analize in sprejemanje odločitev," je še menil.

Dobro poslovanje Agrokorja v Sloveniji

Ramljak je ocenil je, da Agrokor dobro posluje v Sloveniji in Srbiji, medtem ko je najbolj zapleteno v Bosni in Hercegovini, kar naj bi rešili z vrnitvijo blagovne znamke Mercator, ki bo nadomestila Konzum.

Izpostavil je še, da je kriza Agrokorja lokalizirana na Hrvaškem, tudi zaradi posebnega zakona za Agrokor, s katerim so uvedli izredno upravo v koncernu. Po njegovem mnenju bodo uspeli rešiti vsa podjetja iz sestave koncerna, a bodo nekatera dobila svoje lastnike in ne bodo medsebojno povezana.

Dodal je, da je Todorić še vedno uradni lastnik Agrokorja, a so obveznosti koncerna tolikšne, da je povsem mogoče domnevati, da po zaključku postopka ne bo imel ničesar več. "Če mu bo kaj ostalo, bi to pomenilo, da je bila izplačana vsaka lipa za glavnico in obresti vsem upnikom," je še dejal.

