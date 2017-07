Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Delniški indeks Dow Jones je zadnji teden nadaljeval rekordno serijo v petek dan končal pri 21.830 točkah. Zanimivo je, da Evropa ni sledila New Yorku. Frankfurtski DAX30 je zdrsnil na 12.162 točk in je od rekorda oddaljen šest odstotkov. Foto: Reuters Kljub močni rasti v zadnjem tednu, ki je cene nafte dvignila najvišje v zadnjih slabih dveh mesecih, številni analitiki ostajajo pesimisti in menijo, da še vedno ni pravih temeljev za dražjo nafto. Foto: Reuters Mednarodni denarni sklad je znižal napoved o letošnji ameriški rasti z 2,3 na 2,1 odstotka, za naslednje leto pa napoved ostaja ista - rast naj bi bila 2,5-odstotna. To je daleč od Trumpovih velikopoteznih načrtov o štiriodstotni rasti. Je po IMF zvišal napovedi gospodarske rasti za tri največje države območja evra, Nemčijo, Francijo in Italijo. Foto: Reuters Vlagatelji na Krkine rezultate začuda niso kaj prida odreagirali. Tudi vodstvo podjetja ni popravilo napovedi za leto 2017. Nekaj vpliva imajo zagotovo tudi razmere na evropskih delniških trgih, ki so v zadnjem mesecu dni doživeli kar visok popravek, pri čemer je farmacevtska panoga je izgubila okrog 10 odstotkov vrednosti. Uroš Ožbolt (Alta) Prvi mož podjetja Tesla Elon Musk je na slavnostnem dogodku predstavil Model 3 in se pohvalil, da so zbrali že več kot pol milijona prednaročil. Foto: Reuters Facebook je v drugem letošnjem četrtletju dobiček povišal kar za 71 odstotkov, rast prihodkov na področju mobilnega oglaševanja pa je bila 50-odstotna. Delnice so dosegle 175 dolarjev, kar je nova rekordna vrednost. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rast nafte in evra; Tesla za Model 3 zbral že pol milijona naročil

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

30. julij 2017 ob 06:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Za večino Slovencev sta najpomembnejši informaciji zadnjega tedna na finančnih trgih močna podražitev nafte (največja tedenska rast letos) in padec švicarskega franka. Oboje bo čutiti tudi v denarnicah.

V torek bo treba računati z višjimi cenami goriva na naših bencinskih črpalkah, medtem ko bo presenetljivi padec franka v primerjavi z evrom blagodejno vplival na tiste, ki so hipotekarno posojilo vzeli v švicarski valuti. Cene nafte so se zaradi znakov, da presežna ponudba ni več tako izrazita, vse dni v tednu zviševale, tako da je bil skupni pribitek pri brentu devetodstoten. Gre za največjo tedensko rast letos. Za sod (159 litrov) brenta je treba plačati več kot 52 dolarjev (brent je s tem prvič po koncu maja prebil 200-dnevno drseče povprečje, kar bi lahko bil znak za nadaljnjo rast), za sod ameriške lahke nafte pa skoraj 50 dolarjev. Glavno gibalo rasti je bil podatek, da so zaloge nafte v ZDA močno padle, pomagala pa sta tudi napoved Savdske Arabije, da bo avgusta oklestila svoj izvoz nafte, in nadaljnja slabitev ameriške valute, ali, če želite, krepitev evra.

Rast ameriškega BDP-ja nad napovedmi

Od aprila, ko so se finančni trgi še spraševali, ali bo Macron postal francoski predsednik ali ne, je evro z 1,06 dolarja splezal nad 1,17 dolarja. Ta teden je pri 1,1777 dolarja dosegel najvišjo raven v zadnjih dveh letih in pol. Res je, da je ameriški Fed začel cikel zviševanja obrestnih mer (na julijskem zasedanju, ki se je končalo v sredo, pričakovano ni bilo spremembe obrestne mere), a je tempo zaostrovanja denarne politike zmernejši, kot je bilo pričakovati na začetku leta. Evropski makroekonomski podatki večinoma pozitivno presenečajo, zato se tudi Evropska centralna bank pripravlja, da bo jeseni najavila zmanjšanje velikosti programa kvantitativnega sproščanja. Dolarju ni pomagal niti podatek o 2,6-odstotni ameriški gospodarski rasti (na letni ravni) v drugem letošnjem četrtletju, kar je nad napovedmi ekonomistov. V prvem četrtletju se je BDP zvišal le za 1,2 odstotka.



Frank še vedno zelo precenjen

Evro se je okrepil tudi v primerjavi s švicarskim frankom, kar daje nekaj tolažbe tistim, ki jih tare posojilo v frankih in jih je pred dvema letoma in pol šokirala dramatična rast te valute, potem ko je Švicarska centralna banka (SNB) opustila branjenje meje 1,20 franka za evro in je bilo bil frank kar naenkrat vreden 30 odstotkov več, saj je bilo treba za evro odšteti tudi manj kot en frank. Prave razlage, zakaj že ves julij frank, ki sicer velja za stabilno valuto, tako občutno izgublja (gre za največji mesečni padec v zadnjih šestih letih), ni. Očitno švicarska valuta izgublja status varnega pribežališča, svoje pa so dodale tudi izjave guvernerja SNB-ja Thomasa Jordana, da je frank močno precenjen. Podobno menijo pri investicijski banki Morgan Stanley, saj vztrajajo, da je frank med pomembnimi valutami najbolj precenjen in bo še izgubljal vrednost.

Dow Jones (ZDA) 21.830 točk Nasdaq (ZDA) 6.374 DAX30 (Frankfurt) 12.162 Nikkei (Tokio) 19.959 SBI TOP (Ljubljana) 811 10-letne am. obvezn. donos: 2,29 % EUR/USD 1,1751 EUR/CHF 1,103 bitcoin 2.700 USD nafta brent 52,32 USD zlato 1.269 USD euribor (6-mesečni) -0,272 %

Sezona četrtletnih objav dobra; razočaral Amazon

Na Wall Streetu so se borzniki zadnji teden veselili novih rekordov. Nov zgodovinski vrh indeksa Dow Jones znaša 21.841 točk. Elitni indeks je v petih dneh pridobil 1,2 odstotka. Manj veselo je bilo na borzi Nasdaq, saj je istoimenski indeks, sestavljen predvsem iz delnic tehnoloških podjetij, na tedenski ravni nazadoval za 0,2 odstotka. Poslovni rezultati ameriških korporacij so večinoma dobri, dobički naj bi v povprečju porasli za več kot deset odstotkov, a nekaj je tudi negativnih izjem. Spletni trgovec Amazon (delnice so v petek padle za 2,5 odstotka) je na primer poročal o 25-odstotni rasti prihodkov, vendar pa dobiček niti približno ni dosegel pričakovanj analitikov, saj je bil 77 odstotkov nižji kot v enakem četrtletju lani. V torek (po koncu trgovanja) bo o rezultatih poslovanja zadnjega četrtletja poročal Apple.

Model 3 kot nekoč iPhone?

Številni vlagatelji so po koncu delovnega tedna spremljali predstavitev novega Teslinega Modela 3, za katerega je podjetje zbralo že več kot pol milijona prednaročil (vsak zainteresirani kupec je moral tudi plačati 1.000 dolarjev), kdor bi danes naročil najnovejši električni avtomobil, pa ga zanesljivo ne bo dobil pred koncem leta 2018. Cena znaša 44 tisoč dolarjev, z enim polnjenjem pa bo mogoče narediti 500 km. Če bodo pri Tesli naslednje leto res proizvedli 500 tisoč vozil Model 3, bo proizvodnja v primerjavi z letom 2016 šestkrat višja. Kakor koli, Model 3, ki bi lahko pomenil takšno revolucijo, kot jo je v telekomunikacijah naredil iPhone, je do zdaj največji preizkus za Teslo, ki noče biti več nišni ponudnik, ampak želi postati masovni proizvajalec električnih vozil in tudi dobičkonosno podjetje, s tem pa bi upravičil tudi zelo visoko ceno svojih delnic.

Vlagatelji anemični ob objavi Krkinih rezultatov

Na Ljubljanski borzi je indeks SBITOP le točko oddaljen od najvišje vrednosti v zadnjih treh letih. Skupina Telekom Slovenije je čisti dobiček v polletju povečala za 41 odstotkov, delnice pa so zadnji teden poskočile za dobre tri odstotke, na 83,8 evra. Skupina Krka se je pohvalila z 31 odstotkov višjim čistim dobičkom prvega polletja. "Krka je po nekaj malce bolj klavrnih kvartalih objavila zelo vzpodbudne rezultate, tako na prihodkovni ravni kot če gledamo dobiček. Vlagatelji na rezultate začuda niso kaj prida odreagirali. Tudi vodstvo podjetja ni popravilo napovedi za leto 2017. Nekaj vpliva imajo zagotovo tudi razmere na evropskih delniških trgih, ki so v zadnjem mesecu dni doživeli kar visok popravek, pri čemer je farmacevtska panoga je izgubila okrog 10 odstotkov vrednosti. A vseeno so Krkini rezultati malce oživili trgovanje, tako da je bilo v zadnjem času sklenjenih nekaj več poslov," nam je povedal Uroš Ožbolt (Alta).

Tomaž Okorn