Rast slovenskih plač se nadaljuje

Povprečna plača se je v letu dni zvišale za skoraj tri odstotke

15. maj 2018 ob 15:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Sloveniji je marca povprečno bruto plača znašala 1670,69 evra in je bila od februarske nominalno višja za dva odstotka, realno pa za 1,7 odstotka. Od lanskega marca se je povprečna plača zvišala za 2,9 odstotka.

Po podatkih državnega statističnega urad je marca povprečna neto plača znašala 1083 evrov in je bila nominalno za 1,6 odstotka, realno pa za 1,3 odstotka višja od neto plače v februarju. V medletni primerjavi je bila nominalno višja za 2,6 odstotka, realno pa za 1,4 odstotka.

Povprečna bruto plača za marec je bila v zasebnem sektorju za 2,1 odstotka, v javnem sektorju pa za dva odstotka višja od plače za februar 2018, v institucionalnem sektorju država pa sta bili marčna in februarska povprečna bruto plača približno enaki.

Bruto plača se je v mesečni primerjavi zvišala v vseh dejavnostih razen v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti, kjer je bila nižja za 0,2 odstotka, ter v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, kjer je bila nižja za 0,3 odstotka. Najvišja je bila medtem v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, in sicer je znašala 2760,43 evra.

Najbolj so se zvišale plače na Gorenjskem in v Zasavju

Po statističnih regijah so se marca v mesečni primerjavi najbolj zvišale povprečne bruto plače v gorenjski in zasavski regiji, rast v obeh je bila 4,7-odstotna. Gorenjska regija sicer beleži drugo najvišjo povprečno bruto plačo za marec, ta znaša 1690,56 evra (najvišja je sicer v osrednjeslovenski regiji - 1849,72 evra), medtem ko povprečna bruto plača za marec v zasavski regiji znaša 1494,45 evra.

Poleg v osrednjeslovenski regiji, kjer je bila marca povprečna bruto plača za 0,2 odstotka višja kot februarja, se je marca najmanj izrazito zvišala bruto plača še v obalno-kraški regiji, prav tako za 0,2 odstotka. V obalno-kraški regiji je sicer marca povprečna bruto plača znašala 1583,47 evra.

G. C.