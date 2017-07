Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Razlike, ki vplivajo na kakovost izdelka, so odkrili tudi v pijači Coca Cola. Foto: Reuters Sorodne novice Evropa dveh kakovosti Ali so vzhodnoevropski potrošniki drugorazredni? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Različne kakovosti Coca Cole, Milke, namaza Rio mare ...

Največje tveganje pri trgovinskih znamkah

14. julij 2017 ob 11:37,

zadnji poseg: 14. julij 2017 ob 11:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zveza potrošnikov Slovenije je pri pregledu trga med 32 pari izdelkov odkrila 10 parov izdelkov različne kakovosti, med drugim pri Coca Coli, čokoladi Milka ter pri Hoferjevi in Lidlovi toastšunki.

"Nižja je cena, nižja je kakovost surovin in izdelka, trgovine pa to pomanjkljivost kompenzirajo s poudarkom, da je izdelek narejen v domači državi," je ob predstavitvi podatkov o pregledu trga glede dvojne kakovosti prehranskih izdelkov opozoril kmetijski minister Dejan Židan in poudaril, da so zaznali predvsem tveganje pri trgovinskih znamkah.

Raziskavo trga so opravili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inštitutu za nutricionistiko ter Zvezi potrošnikov Slovenije. "Če podatke primerjamo s podatki na Češkem, Madžarskem in Slovaškem, je stanje boljše, ni pa idealno," je poudaril Židan.

Ob tem so ugotovili, da obstaja povečano tveganje pri trgovinskih blagovnih znamkah, kar bo minister Židan opozoril prihodnji teden na vrhu ministrov v Bruslju. "To področje je za nas novo odkrito tveganje, zato se bomo v to problematiko v Sloveniji poglobili v prihodnjih mesecih," je dodal.

Razlike, ki vplivajo na kakovost izdelka, so odkrili v pijači Coca Cola, pri mlečni čokoladi Milka, pri konzervi jetrne paštete Primana, pri mesnem narezku Primana, v brezalkoholni pijači z okusom pomaranče Budget, pri sadnem jogurtu z okusom jagode Budget ter pri Hoferjevi in Lidlovi toastšunki. Poleg tega tudi v pregledu tuninega namaza Rio mare pate, mlečni čokoladi Riquet in Hoferjevem sadnem jogurtu z okusom jagode Milfina.

Uprava za varno hrano je pregledala 22 vzorcev, neskladnosti pa so zaznali pri krekerjih Tuc Tuc, polnozrnatih piškotih Leibnitz in kakavu Nesquik.

G. C.