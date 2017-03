Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Banke naj bi dolg Agrokorja zamrznile. Tako bi Agrokor poplačal dobavitelje. Foto: BoBo

Reševanje Agrokorja: Banke naj bi zamrznile dolg

Se bo moral Todorić posloviti?

30. marec 2017 ob 23:14

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki Agrokorja, z lastnikom Ivico Todorićem na čelu, naj bi z bankami upnicami sklenili dogovor o zamrznitvi dolga tega hrvaškega koncerna, poročajo hrvaški mediji.

Agrokor in hčerinska trgovska družba Konzum sta imela zaradi izvršb že blokirane račune, kar je že sprožilo ugibanja o stečaju enega največjih hrvaških podjetij.

Kot poroča hrvaška televizija HRT, naj bi t.i. stand-still dogovor o zamrznitvi dolgov Agrokor in banke upnice podpisale že v četrtek zvečer. S svežim denarjem pa naj bi Agrokor, ki ima v lasti tudi Mercator, poplačal dobavitelje, s čimer bi lahko podjetje normalno delovalo. Koliko časa naj bi bil dolg zamrznjen, ni znano, prav tako ne, če se bo od svojega lastništva v Agrokorju moral posloviti Todorić, kar sicer neuradno piše Večernji list.

Predsednik koalicijske stranke Most Božo Petrov je pred nekaj urami zoper Todorića vložil kazensko ovadbo, in sicer zaradi informacij o potvarjanju bilanc, kar so v sredo sporočili ruski upniki Agrokorja.

Omenjeni koncern ima sicer več kot dve milijardi evrov obveznost do dobaviteljev, skupni dolgovi pa naj bi znašali več kot pet milijard evrov.

VIDEO Agrokor dosegel dogovor z bankami

A. K. K.