Revščina se kljub gospodarski rasti ne zmanjšuje

Shema minimalnega dohodka je neučinkovita

3. maj 2018 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Sloveniji se revščina kljub gospodarski rasti ne zmanjšuje, so opozorili na posvetu v okviru projekta Evropska mreža minimalnih dohodkov (EMIN). Razpravljavci so izpostavili neučinkovitost sheme minimalnega dohodka v boju zoper revščino in socialno izključenost.

Dekanka ljubljanske fakultete za socialno delo Vesna Leskošek je na posvetu v Ljubljani poudarila, da v Sloveniji koristi gospodarske rasti še vedno niso dosegle ranljivih družbenih skupin, ki živijo v revščini. Stanje se po njenih besedah ne bo spremenilo, vse dokler država ne bo poskrbela za redistribucijo družbenega bogastva, ki nastaja v času rasti.

Leskoškova je spomnila tudi, da so bili tudi v Sloveniji revni največji oškodovanci gospodarske krize. Pri tem je odločevalcem očitala, da so socialno politiko v celoti podredili ekonomski logiki. Opozorila je tudi na ranljivost in ideološkost koncepta minimalnega dohodka, ki se po njenih besedah kažeta v odvisnosti koncepta od vsakokratne oblasti.

"Govorimo o gospodarski rasti, pri tem pa izgubljamo temelje solidarnosti," je bila kritična predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje Anita Ogulin. Po njenem mnenju se Slovenija še vedno ni na ustrezen način in s sistemskimi ukrepi spoprijela z revščino, ki se vse bolj širi tudi med zaposlene in prekarne delavce.







Kritično do sheme "minimalca"

Predstavnica Mirovnega inštituta Mojca Frelih pa je pojasnila, da si projekt EMIN prizadeva za ustrezno, dostopno in vključujočo shemo minimalnega dohodka za ljudi na trgu dela in zunaj njega, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje. Pri tem je bila kritična do sheme minimalnega dohodka v Sloveniji, kjer je ta določen kot cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči.

Frelihova je opozorila, da je denarna socialna pomoč postavljena znatno nižje od minimalne plače, in to za spodbujanje oseb k iskanju zaposlitve: "Minimalna plača ne zagotavlja dostojnega življenja, ampak prej ustvarja revne zaposlene. Hkrati pa ljudje, ki prejemajo denarno socialno pomoč, ostajajo socialno izključeni, stigmatizirani in revni."

Prelivanje rasti v boljšo socialno sliko

Pozdravne besede je udeležencem posveta namenil vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič. Po njegovih besedah se v EU-ju gospodarska rast preliva v boljšo socialno sliko, a rasti vse družbene skupine ne občutijo enako. Projekt EMIN, ki se financira iz programa EU-ja za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), je označil za pomemben prispevek k bolj vključujoči evropski družbi.

V okviru projekta EMIN se bosta danes in v petek v Ljubljani ustavila avtobusa, ki po državah EU-ja ter v Srbiji, Makedoniji, na Islandiji in Norveškem širita zavest o pomenu ustrezne, dostopne in vključujoče sheme minimalnega dohodka za celotno družbo. Njun obisk bodo spremljali različni dogodki na temo odprave revščine in dostojnega življenja.

G. K.