Bolj kot materialna nas skrbi škoda, ki jo je na našem ugledu pustilo širjenje neuradnih, nepreverjenih in celo zavajajočih informacij. Radenska je ena najbolj prepoznavnih in najuglednejših slovenskih blagovnih znamk, ki ji potrošniki zaupajo, in storili bomo vse, da takšna tudi ostane. Direktor Radenske Marian Šefčovič.

Rezultati analize: Radenska v steklenički je varna

Kakšna bo gospodarska škoda?

24. maj 2018 ob 20:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Analiza uprave za varno hrano je pokazala, da je mineralna voda Radenska v četrtlitrski steklenički popolnoma varna za potrošnike in skladna z deklaracijo.

Radenska je v petek zaradi enega primera pritožbe s trga na priporočilo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin preventivno odpoklicala 65.136 izdelkov serije proizvoda Radenska Classic Kraljevi vrelec v 0,25-litrski steklenički, polnjene 14. marca. "Vsi preventivno umaknjeni izdelki so varni in skladni z deklaracijo," so poudarili v Radenski.

Po pojasnilih uprave za varno hrano se je dogodek zgodil 17. maja v enem izmed gostinskih lokalov v Ljubljani. Gostja je naročila radensko v steklenički, katere vsebina je takoj ob zaužitju povzročila poškodbe ustne votline. Gostji so osnovno prvo pomoč nudili v lokalu, potem pa so jo odpeljali na nujno medicinsko pomoč ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra. Gostja sicer stekleničke ni odprla sama, to je na njeno prošnjo in vpričo gostje storila natakarica.

Spojine v steklenički ni bilo mogoče natančno identificirati

Uprava je takoj po obvestilu začela opravljati inšpekcijske preglede tako v gostinskem lokalu kot pri proizvajalcu, odvzeli so vzorce mineralnih vod in čistil. Rezultat analize vsebine stekleničke, ki jo je zaužila gostja v gostinskem lokalu, je pokazal, da je vsebina močno alkalna.

"Na podlagi ugotovitev inšpekcijskih pregledov, izvedenih v gostinskem obratu in pri proizvajalcu, ter na podlagi prejetih rezultatov laboratorijskih analiz ni možno natančno identificirati spojine (vrsto proizvoda), ki je povzročila poškodbo potrošnika," so zapisali na upravi.

Lokal kupil pijačo pri eni izmed večjih trgovskih verig

Ob tem so dodali, da so postopki proizvajalca, torej Radenske, za obvladovanje tveganj (HACCP), rezultati njegovih lastnih kontrol, sledljivost in postopki umika skladni z zahtevami zakonodaje in kažejo na obvladovanje procesov glede varnosti in kakovosti izdelkov.

V gostinskem lokalu, ki je sporno pijačo kupil pri eni izmed večjih trgovskih verig, je notranji nadzor po pojasnilih uprave vzpostavljen in se izvaja.

Rezultat analize koncentrata čistila, odvzetega pri samem proizvajalcu, glede na samo sestavo po navedbah uprave ni identična sestavi sredstva, ki je bila v sporni steklenički, tudi čistilna sredstva, ki so jih uporabljali v gostinskem obratu, so po izmerjenih lastnostih odstopala od sestave vsebine sporne stekleničke.

Kemikalija v stekleničko ni mogla priti med polnjenjem

Kot so navedli v Radenski, je izključeno, da bi kemikalija, najdena v sporni steklenički, v izdelek prišla med polnjenjem pijače, saj po kemijski sestavi podobne spojine v proizvodnji Radenske sploh ne uporabljajo.

"Kakovost izdelkov in varnost kupcev sta naši prioriteti," so ob tem poudarili v Radenski, kjer gospodarsko škodo zaradi preventivnega umika omenjenega izdelka s trga še ocenjujejo. Ocena naj bi bila znana prihodnji teden, ko bodo tudi sprejeli nadaljnje ukrepe.

