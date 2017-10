Rok Benkovič: Bankovcem dnevi šteti, prihodnost je v digitalnih valutah

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rok Benkovič, trgovec s kriptovalutami, med prednosti svojega poklica izpostavlja tudi to, da ga lahko opravlja od doma oziroma od koder koli. Tudi na eni od tajskih plaž ... Foto: Osebni arhiv Mislim, da kriptovalut ni več moč ustaviti. Kriptovalute so si s tehnologijo verige podatkovnih blokov (blockchain) izborile svoje mesto. Čedalje več ljudi v njih vidi neko izboljšanje zdajšnjega finančnega sistema, ki preprosto ni več vzdržen. Seveda pa imajo kriptovalute tudi ogromno potenciala na ostalih področjih. Pri Crypto Trade Academy, kjer sodeluje Rok Benkovič, so pripravili privlačno videoizobraževanje za vse, ki jih zanima trgovanje s kriptovalutami. Foto: Osebni arhiv Če ne bo večjih pretresov, kot so različne prepovedi delovanja kriptovalut in njihovega usklajenega blatenja, se lahko zgodi, da se bo v nekaj mesecih bitcoin povzpel na 8000 dolarjev, vrednost celotnega trga pa bo presegla 250 milijard dolarjev. Jamie Dimon iz banke JP Morgan Chase je prejšnji mesec povedal nekaj ostrih besed o bitcoinu in celo izjavil, da je zanj vrednost bitcoina enaka nič. Tudi to je povzročilo precejšen popravek vrednosti bitcoina, ki pa je medtem spet splezal nad 4.500 dolarjev, tako da ni prav daleč od rekordne vrednosti. Foto: EPA Menim tudi, da so bankovcem v denarnici šteti dnevi, prihodnost pa je v digitalnih valutah. Vendar mislim, da bo preteklo še kar nekaj časa, preden bo večina plačil opravljena s takim načinom, kajti kriptovalute zaenkrat še niso dorasle takšni transakcijski obremenitvi. Drugo vprašanje pa je, ali bodo to digitalne valute, izdane pod okriljem vlad, ali pa kriptovalute, kot jih poznamo sedaj. Spomin ne nepozabno svetovno prvenstvo leta 2005 v Oberstdorfu, kjer je Rok Benkovič senzacionalno postal svetovni prvak na srednji skakalnici. Foto: EPA Mislim, da je bila do sedaj najboljša naložba v projekt Edgeless, v katerega smo vstopili kot zgodnji vlagatelji v ICO-ju. Pred nekaj tedni je cena za žeton EDG dosegla 120-kratno vrednost zgodnjih investitorjev. Po mnenju Roka Benkoviča bi se lahko bitcoin v nekaj mesecih povzpel na 8000 dolarjev. Foto: AP Poker sem igral že med skakalno kariero, šlo je bolj za hobi. Ko sem imel precej več časa, pa sem se v igro poglobil, jo podrobno analiziral in v naslednjih letih sem od tega lahko tudi živel. Tako pri pokru kot pri trgovanju s kriptovalutami gre za igro verjetnosti, ki jo moraš obrniti v svoj prid. Misel na dobiček mora biti sekundarnega pomena. Tako pri pokru kot tudi pri kriptovalutah je prisoten močan psihološki aspekt. Izgubljanje je del igre in če psihično nisi močan, se zlomiš. Svoja čustva sem znal obvladovati že na skakalnici, to sem nekako nadgradil v pokru in pozneje te izkušnje prenesel v svet kriptovalut. Zato me takšne stvari ne ganejo kaj preveč. Med športi, ki jih ima Rok Benkovič zelo rad, so tudi alpinizem, kajtanje in motokros. Foto: Osebni arhiv Svet kriptovalut pa se šele razvija in je konkurenca veliko manjša. Menjalnice so dokaj neregulirane, svet kriptovalut je po domače povedano še bolj divja liga. Prav zato je priložnost za posameznika z nekaj znanja toliko boljša. Najti pravo mero tveganja je pomembno tako pri plezanju kot pri trgovanju s kriptovalutami. Foto: Osebni arhiv Misel na dobiček mora biti sekundarnega pomena. Tako pri pokru kot tudi pri kriptovalutah je prisoten močan psihološki aspekt. VIDEO Nekdanji prvak Benkovič s... Sorodne novice Jamie Dimon in Kitajci sprožili paniko na trgu kriptovalut Dodaj v

Rok Benkovič: Bankovcem dnevi šteti, prihodnost je v digitalnih valutah

MMC-jev intervju z Rokom Benkovičem

10. oktober 2017 ob 06:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Svoja čustva sem znal obvladovati že na skakalnici, to sem nekako nadgradil v pokru in pozneje te izkušnje prenesel v svet kriptovalut," razmišlja Rok Benkovič, ki se nam predstavlja v povsem drugem okolju, kot smo ga bili vajeni.

Leta 2005 je (takrat še kot najstnik) Rok Benkovič na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osupnil z naslovom svetovnega prvaka na srednji skakalnici, prav tako je presenetil, ko se je pri 21 letih odločil, da konča kariero. S športom, predvsem s plezanjem, se je ukvarjal le še za svoje veselje, preživljal pa se je z igranjem pokra. V zadnjih letih je trgovec s kriptovalutami in del tričlanske ekipe, ki sestavlja Crypto Trade Academy in ki ji je pripravila tudi videoizobraževanje za vse, ki želijo zaslužiti s kriptovalutami. Kriptokovancev je vsak dan več, pri nekaterih projektih gre tudi za prevare, zato je treba biti previden, vendar to ne omaja osnovne zgodbe, ki jo Rok Benkovič povzame z besedami: "Kriptovalute je treba začeti jemati resno. Prej boste spoznali njihov potencial, bolje bo za vas."

Na trgu kriptovalut september ni bil prijazen. Kaj pomeni odločitev Kitajske, da prepove ICO-je in da zapre kriptomenjalnice?

Res je. September je bil za mnoge zelo stresen mesec. Cena bitcoina se je v prvih dveh tednih skoraj prepolovila. Prav padec cene bitcoina pa je vnovič pričakovano vplival tudi na ostale kriptovalute, ki so padle proti dnu. A vendar, tu moram poudariti, da se ni pripetilo nič novega. Takšne korekcije se ciklično ponavljajo že od samega začetka. Sama odločitev PBOC-a (People's bank of China) po eni strani pomeni, da je Kitajska zaprla pot številnim domačim inovacijam, ki bi ugledale luč sveta. Po drugi strani pa se je čez noč znebila vse konkurence znotraj svojih meja in med drugim že nekaj časa preizkuša svojo uradno digitalno valuto. Poleg tega je ta novica povzročila preplah na trgu in negativno vplivala na rast kriptovalut. Tu je bilo treba odreagirati zelo hitro.

Jamie Dimon iz banke JPMorgan Chase je poskrbel za dodatni preplah, ko je izjavil, da je bitcoin prevara, da se denar ustvarja iz nič in da je zanj vrednost bitcoina enaka nič. Opozarja celo, da bodo vlade prepovedale trgovanje s kriptovalutami. Kakšen je vaš komentar?

Takšnemu lisjaku pa res ne gre zaupati (smeh). Podobnih izjav smo pri Crypto Trade Academy že vajeni. Me pa presenča, da trg še vsakič nasede. Mislim, da kriptovalut ni več moč ustaviti. Kriptovalute so si s tehnologijo verige podatkovnih blokov (blockchain) izborile svoje mesto. Čedalje več ljudi v njih vidi neko izboljšanje zdajšnjega finančnega sistema, ki preprosto ni več vzdržen. Seveda pa imajo kriptovalute tudi ogromno potenciala na ostalih področjih.

Bitcoin torej po vašem mnenju ni prevara, se pa gotovo strinjate, da njegova rast spominja na klasičen borzni mehurček. Bo tudi v tem primeru mehurček počil ali zgolj počasi puščal zrak?

Dobro vprašanje. Kot sem že prej omenil, je gibanje cen na kateremkoli trgu, ne samo na trgu kriptovalut, podrejeno nekim obdobjem rasti in padcev. Ta obdobja bikovske rasti in medvedjih padcev cen so lahko kratka recimo nekaj mesecev, lahko pa trajajo tudi več let. Tu je pomembno vedeti, kje se trenutno nahajamo. Menim, da če ne bo večjih pretresov, kot so različne prepovedi delovanja kriptovalut in njihovega usklajenega blatenja, se lahko zgodi, da se bo v nekaj mesecih bitcoin povzpel na 8000 dolarjev, vrednost celotnega trga pa bo presegla 250 milijard dolarjev.

Kako v ICO-jih oziroma javnih ponudbah kovancev prepoznati uspešno zgodbo?

Ponudba ICO-tov je v zadnjem letu presegla meje zdravega razuma, kot se za pravo potrošniško družbo spodobi (smeh). Med to nenadzorovano poplavo slabih, po naravi identičnih ali celo zlonamernih projektov, se seveda najdejo tudi dobri. Prav Viberate, za katerega mislim, da ga čaka lepa prihodnost, je dokazal, da je z dobrim projektom mogoče uspeti tudi v Sloveniji. Na žalost pa je tudi ogromno projektov, ki so bolj špekulativne, škodljive narave, seveda podprte z dobrim marketingom, medtem ko je tistih res dobrih manj. Zaradi tega po eni strani razumem odločitev Kitajske in Južne Koreje, ki sta prepovedali trgovanje z vsemi novo nastalimi ICO-ti. Nazaj k vprašanju … Preden nekdo sprejme odločitev za vstop v ICO-naložbo, mora narediti domačo nalogo! Tu je potrebno misliti s svojo glavo. Ne moreš se zanašati na to, da bodo drugi to storili namesto tebe in v tvoj prid. Poleg branja njihovega tehničnega lista (white paper) in preverjanja ekipe si je treba odgovoriti še na nekaj ključnih vprašanj, kot so: Kaj bo projekt doprinesel k družbi; kaj bo izboljšal, katero težavo bo rešil oz. olajšal; ali je projekt izvedljiv ... Treba je vedeti, da večina teh ICO-jev ne bo nikoli uspela in da nekateri niso izvedljivi, v nekaterih primerih pa preprosto zmanjka volje, da bi projekt izpeljali do konca. Tu je treba biti zelo previden.

Za trg kriptovalut so značilna velika nihanja. Kako se obvarovati pred veliko izgubo?

Za trg kriptovalut velja, da so desetodstotna nihanja zelo majhna. Videli smo tudi že več kot 100-odstotna nihanja dnevno ali celo do 1000-odstotno rast. Prav zaradi te volatilnosti moraš biti previden, kam in kdaj vlagaš, ker tako kot lahko veliko zaslužiš, lahko tudi veliko izgubiš. In to v enem samem dnevu. Preprosto moraš vedeti, v kaj se spuščaš. Moraš imeti znanje, ki te bo obvarovalo pred različnimi pretresi na trgih in pred lastnimi nespametnimi potezami.

Kakšna je korelacija med delnicami in kriptovalutami? Bi padec na delniškem trgu kriptovalutam koristil ali ne? Kaj pa morebitna recesija? Z drugimi besedami: imajo kriptovalute status varnega prebežališča?

Leta 2008 smo bili priča zlomu delniških trgov in istega leta je bil objavljen osnovni dokument bitcoina. Od takrat smo priča strmemu vzponu kriptovalut. Težko je reči, kaj bi se zgodilo, če bi se na delniškem trgu ponovno zgodila taka kriza. Morda bi ljudje še večji del svojih naložb premaknili v kriptovalute, morda pa bi prevladal strah. Dejstvo pa je, da vse več ljudi bitcoin in ostale kriptovalute vidi kot alternativno naložbo oziroma način, kako hraniti in plemenititi svoj denar.

Kakšno prihodnost napovedujete kriptovalutam? Bodo izpodrinile običajen denar bodo morda postale prevladujoče plačilno sredstvo?

Kriptovalute je treba vzeti resno, saj imajo ogromen potencial. Uspelo jim je nekaj, česar ni pričakoval skoraj nihče. Uspelo jim je postati alternativa boljšega finančnega sistema, in to le v nekaj letih. Kaj šele bo … Obenem pa kriptovalute z vsakim letom bolj pridobivajo na zaupanju širšega kroga ljudi. Menim tudi, da so bankovcem v denarnici šteti dnevi, prihodnost pa je v digitalnih valutah. Vendar mislim, da bo preteklo še kar nekaj časa, preden bo večina plačil opravljena s takim načinom, kajti kriptovalute zaenkrat še niso dorasle takšni transakcijski obremenitvi. Drugo vprašanje pa je, ali bodo to digitalne valute, izdane pod okriljem vlad, ali pa kriptovalute, kot jih poznamo sedaj.

Bitcoin je trenutno zelo vroča naložba, številni želijo poskusiti in zaslužiti, čeprav ne vedo dobro, za kaj gre. Kaj bi svetovali tem novincem?

Strinjam se, da je vlaganje v bitcoin in ostale kriptovalute zelo dobičkonosna naložba, ampak samo,če veš, kaj delaš. Lahko dobro zaslužiš, ampak kaj hitro se lahko zgodi, da te nepremišljena poteza hitro kaznuje. Zato bi vsem novincem, ki se podajajo v svet kriptovalut, svetoval, da najprej svoj čas ali denar investirajo v znanje. Ob tem pa naj ne nasedajo sumljivimi obljubam in naj predvsem mislijo s svojo glavo. Le z dobrim znanjem bodo spretno obvarovali in oplemenitili svojo investicijo v kripto svetu. Znanje se tu res izplača.

Kakšne so največje napake, ki jih delajo vlagatelji v kriptovalute?

Največja napaka je, da informacij ne preverjajo sami, ampak to nalogo zaupajo različnim ljudem okoli sebe. Poleg tega se mi zdi, da so vlagatelji v nekem trdem prepričanju, da cena kriptovalute, v katero so pravkar vložili, ne more pasti. Preprosto ne ukrepajo, kot bi morali. Takšni vlagatelji bi se morali naučiti postavljati vsaj "stop-loss" možnost, pa smo spet pri osnovah. Spet drugi zaradi pohlepa ne jemljejo dobičko, kadar bi jih morali. Včasih jih zavede tako imenovana "FOMO" norija in vstopajo na trg ob nepravem času, kadar je cena nekje pri vrhu. Velikokrat pa se tudi zgodi, da njihova investicije nima širine in kvalitete. Potem je tukaj še nepravilno hranjenje kriptovalut in še bi lahko našteval. Prav zaradi tega smo se pri Crypto Trade Academy (www.cryptotradeacademy.com) odločili, da ljudem ponudimo vse naše strnjeno znanje v obliki videoizobraževanja. V njem bo vsak našel vse, kar potrebuje za uspeh v svetu kripovalut.

Ampak, na spletu je veliko nasvetov, kako postati dober trgovec. V čem se vaše videoizobraževanje razlikuje od drugih, kje je njegova dodana vrednost?

Res je, v zadnjem času smo priča vsem mogočim oblikam oglasov na spletu s čedalje boljšim marketingom, ki obljubljajo bajne dobičke kar čez noč. Tu je prisotnega veliko zavajanja, katerega cilj je hiter zaslužek, in to na račun lahkomiselnih ljudi. Lahko priznam, da uporabnik sedaj na spletu lahko najde skoraj vse, kar potrebuje, vendar bi ob tem porabil veliko več časa in bi nenazadnje ob svojem iskanju padel v marsikatero past, ki bi ga lahko stala vsega. Mislim, da se je bolje učiti na napakah drugih, v tem primeru naših, kot pa te izkusiti na lastni koži. Privarčevali boste veliko več, kot si mislite.

Že sam namen našega videoizobraževanje je, da postanete neodvisen ter uspešen trgovec in investitor s kriptovalutami. Prvi odzivi naših kupcev so zelo pozitivni, kar nas še posebej veseli. Same lekcije, kjer začnemo z osnovami, ter nato preidemo na tehnično in osnovno analizo, se nadgrajujejo in so podprte z različnimi primeri. Nato predstavimo poglavja o naših strategijah vlaganja in trgovanja. Zatem sledijo še poglavja, kot so varno upravljanje s kriptofondom in psihologija trgovanja. Zadnje poglavje preko primera poveže izobraževanje v smiselno celoto. Tu moram omeniti, da smo namenili poseben poudarek varnosti trgovanja, ki pa vseeno dovoljuje nadpovprečne letne donose. Za naše kupce redno objavljamo tudi vroče sezname kriptovalut, ki jih je vredno spremljati.

Menite, da bi lahko vsak, ki bi se resno lotil izobraževanja, postal uspešen trgovec, ki bi imel na dolgi rok dobiček ali bi celo živel od tega?

O tem sem prepričan. Kriptovalute je treba začeti jemati resno. Prej boste spoznali njihov potencial, bolje bo za vas.

Imate tudi svoj portfelj, ki ga s sodelavcema dejavno upravljate. Lahko poveste, kakšen je donos?

Z ekipo, v kateri sta še sestra Teja in njen partner Aleš Kepic, se z vlaganjem v kriptovalute ukvarjamo zadnja štiri leta. V tem času smo izpilili različne strategije vlaganja in se marsikaj naučili. Svet kriptovalut se iz leta v leto močno spreminja, zato se je treba vedno znova prilagajati trgu. Donosi v kriptovalutah se težko primerjajo z vlaganjem na drugih trgih. O dejanskih številkah ne govorim rad, ampak donosi se štejejo tudi v 1000 odstotkih. Se ne pritožujemo (smeh)

Kakšno strategijo imate? Pogosto kupujete in prodajate, ali kriptovaluto držite dlje časa?

Imamo pet vrst strategij, ki se med seboj precej razlikujejo. Tu moram poudariti, da te strategije niso nobena skrivnost, saj so nazorno razložene in prikazane tudi v našem izobraževanju. Na primer, ko trgujemo na kratki rok, to pomeni, da en "trade" traja od nekaj minut do nekaj tednov, vedno že vnaprej določimo, kje so naši cilji in kje je naš izhod, v primeru da cena ne bi šla v predvideno smer. Tu se opiramo predvsem na tehnično analizo gibanja cene in seveda na temeljno analizo kovanca, upoštevamo pa tudi razmere na trgu. Skrbno izbiramo ICO-te, vlagamo pa tudi v projekte na dolgi rok, nekatere izbrane kriptovalute pa mislimo "holdati" (držati) do pokojnine (smeh).

Nam lahko zaupate, kaj je bila najboljša naložba in če ste kdaj tudi veliko izgubili? Za kakšen znesek je šlo?

Mislim, da je bila do sedaj najboljša naložba v projekt Edgeless, v katerega smo vstopili kot zgodnji vlagatelji v ICO-ju. Pred nekaj tedni je cena za žeton EDG dosegla 120-kratno vrednost zgodnjih investitorjev. Seveda se zgodi, da izgubiš. To je pri trgovanju del procesa. Pomembno je, da veš, koliko lahko tvegaš pri posameznem "tradu". Kajti v primeru, da se ne bo izšlo po tvojih napovedih, to ne bi smelo preveč vplivati na tvojo celotno vrednost sredstev, namenjenih za kriptovalute. Ker se držimo določenih pravil, smo največ izgubili pet odstotkov "bankrolla" v enem poslu. Lansko leto pa smo izgubili nekaj sredstev, ker so nepridipravi oropali spletno menjalnico.

Znan je predvsem primer, kako so hekerji Mt. Goxu ukradli več kot 800 tisoč bitnih kovancev v takratni vrednosti skoraj 350 milijonov evrov. Borzo so zaprli, upniki so ostali brez vsega. Kaj storiti v takšnem primeru?

Kot sem že omenil, trg kriptovalut še vedno ni reguliran v tej meri, kot bi moral biti. Veliko je sumljivih menjalnic, ki ne delujejo po pravilih in niso regulirane s strani državnih institucij. Dostikrat prihaja do škandalov, kraj, ki so posledica “inside jobov” in podobno, ki jih menjalnice zakrivijo same. Takšna dejanja po mojem mnenju škodujejo kriptoindustriji, zato bi si želel, da bi se take stvari dogajale manj pogosto. Tu svetujem dodatno previdnost glede na izbiro menjalnice, na katero mislite nakazovati svoj denar. Zaenkrat je realnost taka, da menjalnice še niso varne, kot bi si želeli. Kraje so tako kar precej pogosta stvar. Zavarujemo se lahko edino tako, da nikoli vsega denarja za trgovanje ne držimo na eni menjalnici. Razpršitev denarja po menjalnicah je le ena od rešitev. Za tiste, ki imajo namen kriptovalute držati daljše obdobje, pa svetujem, da jih premaknejo iz menjalnice na kakšno varnejše mesto.

Imate veliko prošenj znancev, da bi sprejeli njihov denar in ga upravljali, v zameno pa dobili provizijo?

Še nekaj let nazaj nihče na to ni niti pomislil oziroma takih prošenj ni bilo. Zadnje čase pa je tega vse več, saj je vse več ljudi slišalo vsaj za bitcoin oziroma za kakšno drugo uspešno zgodbo. Mi vlagamo le s svojim denarjem in nimamo finančnih obveznosti do drugih. Vsem ostalim pa smo v obliki našega tečaja "Bitcoin and altcoins trading and investing course" ponudili znanje, ki se ga lahko nauči vsak. Cilj izobraževanja je, da postanete vsaj tako dobri ali pa še boljši od nas. Bolj resno, kot se boste lotili zadeve, bolj varno in seveda bolj dobičkonosno boste trgovali s kriptovalutami. Kajti v našem programu smo razkrili vse svoje načine in strategije, ki jih mi vsakodnevno uporabljamo pri vlaganju v kriptovalute.

Zakaj vas pritegnejo ravno kriptovalute in zakaj ne običajne valute ali pa delnice? Je prav volatilnost tista, ki vas premami?

Vsak trgovec si želi čim večja nihanja na trgu. Ne glede na to, ali so to padci ali vzponi. Najpomembneje je, da cena ne stagnira. Vem, da tega ne ve veliko ljudi, ampak obstaja tudi možnost "shorta", s čimer lahko ob padcih cene narediš dobiček. Na delniških trgih je zgodba drugačna. Tam tekmuješ proti podjetjem, ki imajo milijarde in stotine zaposlenih. Ti delajo analize trga in manjši vlagatelji, kot smo mi, velikokrat potegnemo krajši konec. Svet kriptovalut pa se šele razvija in je konkurenca veliko manjša. Menjalnice so dokaj neregulirane, svet kriptovalut je po domače povedano še bolj divja liga. Prav zato je priložnost za posameznika z nekaj znanja toliko boljša.

Kaj bi za vas ta trenutek pomenilo, če bi šla vrednost vseh kriptovalut na nič? Osebni bankrot?

Vsekakor ne. Naša strategija deluje na principu, da nikoli nimamo vloženega vsega denarja v kriptovalutah. Velik del našega denarja še vedno hranimo v fiat valutah. Med drugim pa uporabljamo tudi različne načine varovalk, kot na primer že prej omenjena "stop-loss" možnost, pa še kaj bi se našlo.

Zanimivo zgodbo pišete. Nepričakovano hitro ste končali kariero skakalca in se potem lotili - pokra.Kako uspešni ste bili?

Poker sem igral že med skakalno kariero, šlo je bolj za hobi. Ko sem imel precej več časa, pa sem se v igro poglobil, jo podrobno analiziral in v naslednjih letih sem od tega lahko tudi živel.

Vam znanje, ki ste ga potrebovali pri igranju pokra, koristi tudi pri trgovanju s kriptovalutami?

Vsekakor. Pri obeh gre za igro verjetnosti, ki jo moraš obrniti v svoj prid. Misel na dobiček mora biti sekundarnega pomena. Tako pri pokru kot tudi pri kriptovalutah je prisoten močan psihološki aspekt. Izgubljanje je del igre in če psihično nisi močan, se zlomiš. Svoja čustva sem znal obvladovati že na skakalnici, to sem nekako nadgradil v pokru in pozneje te izkušnje prenesel v svet kriptovalut. Zato me takšne stvari ne ganejo kaj preveč.

Tomaž Okorn