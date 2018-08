Ryanair po stavkah sklenil kolektivno pogodbo z italijanskimi piloti

Podoben dogovor naj bi kmalu podpisali tudi na Irskem

28. avgust 2018 ob 14:12

Milano - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je sklenil kolektivno pogodbo s piloti v Italiji. Gre za prvo kolektivno pogodbo za letalsko osebje Ryanaira, ki jo bodo podpisali v Evropi.

Do dogovora je prišlo po osmih mesecih pogajanj s sindikatom ANPAC, ki je pogodbo označil za zgodovinski dosežek. Novo kolektivno pogodbo je podprla večina več kot 300 pilotov pod okriljem ANPAC-a

"Zelo smo zadovoljni z rezultatov, ki pilotom poleg primerne finančne kompenzacije zagotavlja tudi več zaščite," so sporočili iz ANPAC-a, a drugih podrobnosti niso izdali. ANPAC se trenutno skupaj s sindikatoma Fit CISL in Anpav z Ryanairom pogaja tudi o kolektivno pogodbi za stevardese.

V Italiji ima Ryanair petino svoje flote, italijanski trg pa je za britanskim drugi največji Ryanairov trg.

"Pozdravljamo kolektivno pogodbo z italijanskimi piloti in upamo, da ji kmalu sledi podoben dogovor z irskimi piloti," so sporočili iz Ryanaira. Prejšnji četrtek so dosegli dogovor z irskim sindikatom, ki zastopa pilote v tej državi.

Rynair je k sklenitvi podobnih pogodb pozval tudi zastopnike pilotov v Združenem kraljestvu, Nemčiji in Španiji.

Plod usklajene stavke

Ta mesec so Ryanairovi piloti v Nemčiji, Belgiji, na Nizozemskem in na Irskem uprizorili usklajeno 24-urno stavko za boljše delovne razmere. Odpovedali so več sto poletov, na tleh je ostalo več deset tisoč potnikov. 10. avgusta je potekala največja stavka v zgodovini Ryanaira.

J. R.