Ryanair zaradi stavke osebja odpovedal okoli 600 poletov

Največja evropska letalska družba po številu prepeljanih potnikov

25. julij 2018 ob 08:37

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Pred največjim evropskim nizkocenovnim potniškim letalskim prevoznikom Ryanair je črn dan. Sindikati v Italiji, Španiji, Belgiji in na Portugalskem so napovedali najmanj enodnevno, če ne dvodnevne stavke kabinskega osebja, s katero hočejo izposlovati uvedbo kolektivnih pogodb in večji obseg delavskih pravic pri tem irskem podjetju.

Črn dan pa je tudi pred Ryanairovimi potniki: danes in jutri naj bi zaradi stavke odpovedali kar približno 600 poletov.

24-urna stavka v Italiji, 48-urna v Belgiji, Španiji in na Portugalskem, začenši preteklo polnoč.

Kolektivne namesto individualnih pogodb

Kot so sporočili iz panožnih sindikalnih organizacij, si Ryanairovi delavci predvsem prizadevajo za uvedbo kolektivnih zaposlitvenih pogodb. Znano je, da Ryanair sklepa individualne pogodbe z vsakim svojim zaposlenim. Italijanski sindikati zato trdijo, da je obseg pravic, ki jih zagotavlja podjetje, nižji od pravic zaposlenih pri drugih letalskih prevoznikih v državi. Omenjajo plačni dumping, ki ga podjetje izvaja tako, da zaposluje del svojega osebja preko agencij v vzhodnoevropskih državah.

Irska družba, ki jo še vedno vodi Michael O'Leary, je prvo tromesečje letošnjega leta sklenila z 20-odstotnim padcem dobička, za kar naj bi bile krive visoke letališke takse in podražitev goriva. Kljub temu je tudi v tem tromesečju imela sedemodstotno rast prometa. Največja evropska letalska družba po številu prepeljanih potnikov zaposluje več kot 13.000 ljudi.

Zaradi današnje in jutrišnje stavke naj bi Ryanair odpovedal okoli 600 poletov, kar je 12 odstotkov vseh načrtovanih poletov v Evropi. V Italiji naj bi bila varna samo tretjina današnjih poletov. Zagotovljeni naj bi bili vsi poleti iz Italije in v to državo med 7. in 10. uro zjutraj ter med 18. in 21. uro. Ryanair na svoji spletni strani zagotavlja, da je potnike odpovedanih poletov o tem že obvestil.

Stavka Ryanairovega osebja v Italiji traja do polnoči, v Španiji, Belgiji ter na Portugalskem pa še ves jutrišnji dan.

Janko Petrovec