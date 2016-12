S&P za Slovenijo napoveduje boljše čase

Bonitetna ocena ostaja nespremenjena

19. december 2016 ob 18:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Bonitetna agencija Standard & Poor's je izboljšala obete za Slovenijo. Za letos pričakujejo 2,5-odstotno rast BDP-ja, v letu 2017 pa se bo pospešila na 2,7 odstotka, so zapisali.

Agencija Standard & Poor's (S&P) je v novi oceni, ki jo je objavila v petek, izboljšala obete za Slovenijo iz stabilnih v pozitivne, so sporočili s finančnega ministrstva. Bonitetna ocena ostaja nespremenjena pri A, kamor jo je agencija zvišala junija letos.

Naslednje zvišanje bonitetne ocene lahko Slovenija pričakuje v prihodnjih dveh letih. Pri Standard & Poor's se bodo za zvišanje odločili, če bodo opazili izboljšanje stanja v javnih financah in znižanje dolga. "Kljub trenutnim proračunskim pritiskom pričakujemo, da se bo javni dolg v deležu BDP-ja do leta 2019 še naprej postopno zniževal," so zapisali.

Na ministrstvu za finance izboljšanje obetov vidijo kot še eno potrditev dobrega dela, hkrati pa tudi kot veliko odgovornost, da ne popuščajo v nadaljnjih prizadevanjih za postopno javnofinančno konsolidacijo, strukturne reforme in izboljšanje poslovnega okolja.

A. Č.