Sberbank razmišlja o prodaji vseh Agrokorjevih dolgov

Ramljak: Slika bo jasna do 10. junija

26. april 2017 ob 10:01

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Največja ruska banka Sberbank proučuje možnost prodaje 1,1 milijarde evrov terjatev do hrvaškega koncerna Agrokor, pripravljena pa je tudi po sodni poti zagotoviti povračilo denarja, ki ga je posodila Agrokorju.

To je v pogovoru za agencijo Reuters izjavil namestnik predsednika Sberbanka Maksim Poletajev. Dejal je, da se o prodaji terjatev do Agrokorja pogovarjajo s potencialnimi kupci na svetovnih finančnih trgih, in poudaril, da so pripravljeni sprožiti tudi postopek na sodišču, da bi dosegli "ustrezno rešitev pri prestrukturiranju dolgov Agrokorja".



Sberbank je skupaj s prav tako rusko VTB največja banka upnica Agrokorja.

Finančno stanje bo jasno junija

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Ante Ramljak je v torek izjavil, da bo slika o višini celotnih dolgov največjega hrvaškega gospodarskega sistema jasna po 10. juniju. Do takrat naj bi vsi upniki in dobavitelji vložili zahteve za izplačilo svojih terjatev do koncerna. Na Hrvaškem ocenjujejo, da so skupni dolgovi Agrokorja približno 45 milijard kun (okoli šest milijard evrov), kar je nekajkrat več od vrednosti premoženja koncerna.

Poletajev je ponovil, da so morebitna nova posojila Sberbanka Agrokorju odvisna od tega, ali bo tudi njihovih 100 milijonov evrov posojila iz letošnjega marca v prednostnem razredu za izplačilo. Pojasnil je, da so s tem posojilom preprečili stečaj hrvaške družbe in ji podaljšali poslovanje za dva meseca.

Odpis dela dolgov?

Kljub posredovanju hrvaške vlade je usoda Agorkorja negotova. Ramljaku je sicer nedavno od bank, ki delujejo na Hrvaškem, uspelo zagotoviti 80 milijonov evrov premostitvenega posojila za nujna izplačila dobaviteljem. Za nemoteno poslovanje bodo letos potrebovali od 450 do 600 milijonov evrov, predvidevajo na Hrvaškem. Agrokor bodo poskusili rešiti s prestrukturiranjem skupine, omenjajo tudi odpis dela dolgov. Ramljaku bo pri prestrukturiranju koncerna svetovala ameriška družba AlixPartners.

A. P. J.