SDH bo podprl nezaupnico upravi Luke Koper

Izredna skupščina bo 28. decembra

28. november 2017 ob 17:38

Koper - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na izredni skupščini Luke Koper 28. decembra bo Slovenski državni holding (SDH) v imenu največjega lastnika - države, podprl predlog nadzornega sveta Luke o podelitvi nezaupnice upravi.

Predsednica uprave SDH-ja Lidia Glavina je po poročanju Radio Slovenija dejala, da bodo nezaupnico podprli na podlagi poročila revizorja Pricewaterhouse Coopers, ki da: "kaže na pomembna neskladja in nepravilnosti v poslovanju Luke Koper, predvsem na področju najemanja zunanjih pristaniških storitev, na področju varnosti pri delu in na področju spoštovanja delovno-pravne zakonodaje."

V Luki Koper so po objavi revizije zapisali, da ta opozarja zgolj na določena tveganja, ki so jih sami prepoznali in tudi sprejeli ukrepe, med drugim v zvezi s pristaniškimi delavci.

K. T.