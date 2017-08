Še ena visokotehnološka japonska naložba prihaja v Slovenijo

Cena naložbe je 34 milijonov evrov

1. avgust 2017 ob 12:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Družba Sumitomo Rubber Industries, ki ima v Sloveniji že v lasti Summit avto, namerava v Sloveniji zgraditi visokotehnološko tovarno za izdelavo elastomerov za medicino.

O načrtovani naložbi so prve poročale spletne Finance, podjetje pa je na svoji spletni strani v sporočilu za javnost oznanilo, da bodo v osrednji Sloveniji - po informacijah Financ bo lokacija znana do konca tedna – zgradili novo tovarno za proizvodnjo gumijastih delov za medicinske naprave. Naložba je vredna 34 milijonov evrov, velika bo okoli 30.000 kvadratnih metrov in zaposlovala okoli 200 ljudi.



Naložbo bo izvedla hčerinska družba švicarskega podjetja Lonstroff, ki so ga kupili Japonci. Podružnica bo po načrtih zaživela avgusta letos in začela delovati šele aprila 2019, in sicer pod imenom Lonstroff medicinski elastomeri, d. o. o.



Japonci imajo v Sloveniji že dve večji naložbi. Japonski Kansai je od avstrijskega Ringa odkupil Helios, Yaskawa pa ima v Ribnici visokotehnološko tovarno robotov, v Kočevju pa bodo postavili še eno tovarno robotov in distribucijski center zanje.

