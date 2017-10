Se lahko sindikati in trgovci o nedeljskem delu dogovorijo sami?

Zaprtje trgovin ob nedeljah znova buri duhove

30. oktober 2017 ob 18:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Kako urediti delovni čas zaposlenih v trgovinah? Z zakonom ali s socialnim sporazumom? Pogajalci - na eni strani Sindikat delavcev trgovine in na drugi strani trgovci - bodo za pogajalsko mizo vnovič sedli prihodnji teden.

Vpleteni se strinjajo, da je socialni sporazum boljša rešitev, a tudi po tej poti bo dogovor o morebitnem zaprtju trgovin ob nedeljah in praznikih najverjetneje težko doseči. Pogajanja bodo pokazala, kdo je za in kdo proti zaprtju. Tempo narekujejo veliki trgovci, mali pa se prilagajajo in odgovarjajo na izzive, da lahko preživijo, pravi direktor Fame Vipava Aleksander Lemut: "Kot kažejo dosedanji razgovori, tudi največji trgovci zagovarjajo omejitev nedeljskega poslovanja, vendar se tega najbolj bojijo pri Petrolu in OMV-ju".

Obcestna ponudba je torej največja ovira na poti do zaprtja trgovin ob nedeljah in dejstvo je, da se ravno zaradi tega lahko tudi ta poskus zaprtja trgovin izjalovi. Poleg tega bi zaradi nedeljskega zaprtja trgovin trgovci izgubili okoli 4 odstotke realizacije. "To je strahovit udarec in pomeni tudi višek delavcev, po drugi strani pa bi bili stroški dela manjši. Nedelje zdaj plačujemo 200-odstotno, če človek dela ob nedeljah 7 ur, je treba plačati 14 ur," je še dodal Lemut.

S tega vidika se torej trgovcem delo ob nedeljah ne izplača. Delavcem pa tudi ne, je dejal Ladislav Rožič iz Sindikata delavcev trgovine, zato je treba doseči, "da se enostavno delo za praznike prepove, da se delo ob nedeljah omeji in da se pošteno plača, ne pa da delavke dobijo 13 evrov neto za delo v nedeljo".

Če trgovin ob nedeljah ne bo mogoče zapreti, sindikat pričakuje dodatnih 100 odstotkov na urno postavko. Sicer pa je zaradi vseh občutljivih vprašanj pričakovati kompleksna in zapletena pogajanja, ki naj bi se zaključila konec novembra.

Simeona Rogelj, Radio Slovenija