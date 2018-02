Še peta dražba Vinaga padla v vodo; najverjetneje sledi delitev na dva dela

Tokratna izklicna cena znašala 1,8 milijona evrov

22. februar 2018 ob 14:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dražba za Vinagov kompleks je bila tudi tokrat neuspešna, saj varščine ni vplačal nihče. Stečajni upravitelj napoveduje, da bo najprej razmislil o možnostih vnovičnega zbiranja nezavezujočih ponudb oz. delitvi poslovne celote na dva dela.

"Za naprej imam dve možnosti. Prva je vnovično zbiranje nezavezujočih ponudb, druga pa delitev poslovne celote na dva dela. Pod prvega bi uvrstil staro klet, pod drugega pa vinograde, novo klet in vso opremo," je dejal Prelogar, ki ocenjuje, da bi bilo v tem primeru zanimanja več, kar dokazujeta tudi precej veliko povpraševanje in število ogledov. Poslovna celota je bila po njegovih besedah dobro zastavljena, vendar vinogradnike zanimajo predvsem vinogradi in nova klet z opremo, stara klet pa je zanimivejša za turistično-gostinsko ponudbo.

Če bo premoženje v dveh delih prodajal na dražbi, bosta ceni v sorazmernem deležu izklicne cene za celoten kompleks, je pojasnil Prelogar in dodal, da je tokratna izklicna cena znašala 1,8 milijona evrov.

Lukežič toži Vinag in zahteva vračilo varščine

Na lanski oktobrski dražbi je sicer že sklenil prodajno pogodbo z ameriškim poslovnežem slovenskih korenin Jamesom Lukežičem, a je januarja od nje odstopil, ker Lukežič oziroma podjetje Vinag Group, v katerega se je preimenovalo podjetje Zag 2008, ki je na dražbi ponudilo najvišjo ceno, v dogovorjenem roku ni plačalo kupnine. Lukežič je po poročanju Večera zdaj vložil tožbo, s katero od Vinaga zahteva vračilo 180.000 evrov, ki jih je vplačal kot varščino, Prelogar pa jih je lahko zadržal. Kot je Lukežič pojasnil za čaopis, je predlagal izdajo začasne odredbe, s katero bi Prelogarju onemogočil razpolaganje s tem denarjem.

Prelogar je potrdil, da ga je Lukežičev odvetnik obvestil o vložitvi tožbe, vendar te še ni prejel, zato je ne more komentirati. Je pa za Večer dejal, da ga tožba preseneča, saj predtem ni dobil uradnega poziva k vračilu varščine.

Tokratna dražba je že peta

Prelogarju do zdaj - tokratna dražba je bila peta - ni uspelo najti kupca za poslovni kompleks nekoč uglednega mariborskega vinskega podjetja. Sprva je kompleks na dražbi ponudil za izklicno ceno 4,2 milijona evrov, nazadnje pa mu je po oktobrski dražbi uspelo podpisati kupo-prodajno pogodbo v znesku 1,8 milijona evrov, od katere je nato odstopil.

Premoženje Vinaga poleg stare kleti pod mestnim središčem Maribora med drugim vključuje še novo klet v Košakih ter vinograde v Košakih, Jarenini in Svečini, ki so bili donedavnega v najemu Ptujske kleti.

T. K. B.