Se po treh mesecih v gostinstvu in turizmu obeta nova kolektivna pogodba?

Sindikati opozarjajo na nizke plače v rastoči dejavnosti

3. avgust 2018 ob 17:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije (GIT) opozarjajo, da so v panogi že tri mesece brez kolektivne pogodbe. Po neuspešnem zaključku pogaanj z delodajalci so sicer v sindikatu napovedali pripravo sindikalnih aktivnosti, a so na delodajalski strani vendarle sprejeli sklep, da bodo podpisali kolektivno pogodbo.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je na novinarski konferenci danes znova spomnil na mizerne plače in neugodne delovne pogoje sobaric, kuharjev, receptorjev, natakarjev in drugih. Ti so srce in motor turistične panoge, ki doživlja razcvet, je opozorila generalna sekretarka sindikata Karmen Leban. "Po 25 letih smo ostali brez kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije," je opozorila.

Na koncu se je zataknilo pri višini plačila za presežne ure, ki jih delavci ne morejo izkoristiti v obliki prostega časa. Sindikat je pristal na daljše referenčno obdobje, a je v zameno terjal dvig urne postavke s 30-odstotnega na 45-odstotni dodatek k osnovni urni postavki, v praksi to pomeni okoli 30 centov na uro več. Delodajalci tega niso želeli sprejeti.

Delodajalci pet pred dvanajsto sprejeli sklepe

O plačah se sicer v tokratnih pogajanjih sploh niso pogovarjali, saj so se plače delavcem v panogi dvignile že v skladu z dogovorom iz decembra lani. Sindikat se želi znova o plačah pogovarjati v septembru, ko bodo že znani prvi rezultati poletne turistične sezone. Povprečna plača v Sloveniji je sicer 1078 evrov neto, v gostinstvu pa doseže 794 evrov - z vsemi oddelanimi nadurami vred.

Tik pred današnjo novinarsko konferenco je vodstvo Turistično-gostinske zbornice Slovenije (TGZS) sindikatu vendarle sporočilo, da je na današnji korespondenčni seji zbornica sprejela sklep o podpisu kolektivne pogodbe. Prav tako so zjutraj kolektivno pogodbo potrdili v sekciji gostinstva in turizma pri Združenju delodajalcev Slovenije (ZDS). "Potrjena je bila celotna vsebina nove kolektivne pogodbe," so sporočili iz združenja.

Sindikat ima že pripravljene letake

V sindikatu so napovedali, da bodo najprej počakali na uradne delodajalske sklepe. "Že kar nekajkrat smo čakali, pa nismo dočakali," je poudarila Lebnova. Če do podpisa pogodbe ne bo prišlo, bo sindikat "odpovedal kolektivno pogodbo in začel nova pogajanja, kjer bomo poleg tega, kar je že noter, zahtevali tudi takojšnje povečanje plač, povečanje vrednosti nedeljskih ur in da se vse oddelane presežne ure, ki ne morejo biti izkoriščene, plačajo najmanj z dodatkom 50 odstotkov oz. 60 odstotkov po preteku 12 mesecev", je napovedala Lebnova.

Sindikat je za primer, da kolektivna pogodba ne bo podpisana, za naslednji teden že pripravil določene aktivnosti. "Letaki, s katerimi bomo obveščali slovensko in tujo javnost, so pripravljeni. Pripravljene so ekipe, ki bodo zbirale podpise podpore javnosti za dosego naših ciljev, pripravljene pa so tudi ekipe, ki bodo preko sindikalnih predstavnikov šle v podjetja in začele tipati podporo in zbirati podpise zaposlenih za stavko," je povedala Lebnova.

Sindikat se bo obrnil tudi na na inšpektorat za delo, naj začne pregledovati ure, kršitve delovnega časa in zaposlitve delavcev. Ob splošnem pomanjkanju kadra namreč podjetja (pre)pogosto zaposlujejo sezonske delavce, zunanje pogodbene izvajalce, študente, agencijske delavce, prisilne samostojne podjetnike in druge. Zelo pogosto pa je tudi delo na črno.

L. L.