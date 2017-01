Še uradno: V Hoče prihaja Magna. Delo naj bi dobilo 400 ljudi.

Predstavitev načrtov Magne International

12. januar 2017 ob 09:56,

zadnji poseg: 12. januar 2017 ob 16:22

Hoče - MMC RTV SLO/STA

Kanadska družba Magna International bo v Sloveniji zgradila ličarski obrat, v katerem bo delo dobilo 400 ljudi, je povedal glavni izvršni direktor Magne Don Walker, pozneje pa sta to potrdila še premier in gospodarski minister.

Predsednik vlade Miro Cerar in gospodarski minister Zdravko Počivalšek sta po krajšem sestanku na občini Hoče-Slivnica tudi uradno potrdila informacije o tem, da kanadsko-avstrijski avtomobilski gigant Magna International oziroma njena graška družba Magna Steyr del proizvodnje seli na območje bodoče proizvodne cone Hoče-Slivnica.

Gradnja obrata v Sloveniji se bo po načrtih začela v drugem četrtletju letos, ko bodo v graški podružnici, Magni Steyr, začeli sestavljati BMW serije 5 in vozilo za Jaguar Land Rover, je poročal kanadski spletni portal The Globe and Mail.

Obrat bo stal v občini Hoče-Slivnica. Slovenska vlada je presodila, da gre za strateško naložbo in lani je DZ-ja na njen predlog sprejel poseben zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo te naložbe. Zakon med drugim omogoča tudi razlastitev lastnikov kmetijskih zemljišč na območju, kjer je gradnja obrata predvidena. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je sicer izrazil upanje, da se jim bo z vsemi lastniki uspelo dogovoriti in da razlastitve ne bodo potrebne.

Med prednostmi lokacije v Sloveniji je bližina avstrijskega Gradca, kjer ima tovarno in inženirski center Magna Steyr, predvidena lokacija je infrastrukturno dobro opremljena, saj so v bližini avtocesta, železniška proga in letališče. Obrat pa bi stal na najboljših kmetijskih zemljiščih.

Premajhno povpraševanje za novo tovarno

Magna Steyr bo, kot omenjeno, za prihodnje leto za Jaguar začela sestavljati vozilo na baterijski pogon, s še dvema avtomobilskima proizvajalcema je v pogovorih za sestavljanje dveh drugih modelov. Katera sta ta dva proizvajalca, po poročanju portala v družbi niso razkrili. "Večina novopridobljenih poslov je v Evropi," je na investicijski konferenci povedal Walker in dodal, da pa povpraševanje še ni tolikšno, da bi zgradili celotno novo tovarno za sestavljanje vozil.

"Gre za vprašanje kure in jajca," je dejal Walker. "Če bi tu (v Evropi) imeli prilagodljivo tovarno za sestavljanje vozil, bi dobivali nov posel, a ne želimo porabiti kapitala, dokler ne bomo imeli dovolj kritične mase."

Magna naj bi glede na predstavljeni načrt letos na področju sestavljanja vozil ustvarila med 2,7 in tremi milijardami ameriških dolarjev prihodka, ta pa naj bi do leta 2019 narasel na 6,6 do 7,1 milijarde dolarjev. Celotni prihodki naj bi letos znašali med 36 in 37,7 milijarde dolarjev, do leta 2019 pa naj bi se zvišali na 43,5 do 46,2 milijarde dolarjev.

G. C., T. K. B.