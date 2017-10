Se v NLB vrača Evropska banka za obnovo in razvoj?

Gordijski vozel med Slovenijo in Brusljem

27. oktober 2017 ob 20:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Kot zatrjujejo neuradni viri je EBRD pripravljena, da odkupi manjši delež v naši največji banki in s tem preseka gordijski vozel privatizacije NLB med Evropsko komisijo in našo državo.

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je pri nas že stara znanka, trenutno ima solastniški delež skupaj z ameriškim skladom Apollo v NKBM-ju, v preteklosti pa je bila solastnica v SKB-ju, pa tudi v NLB-ju. Zdaj je kot zagotavljajo naši viri, ki ne želijo biti imenovani, definitivno pripravljena, da vnovič odkupi manjši delež v naši največji banki. Vendar je do tega še daleč, saj se morata pred tem namreč naša država in Evropska komisija uskladiti ali je predlog Bruslja po katerem bi do konca leta odprodali le manjši delež NLB in ne polovični kot je zapisano v zavezah, sploh realen.

In če bo dogovor med njima uspešen, potem bi EBRD dejansko lahko v okviru pred IPO postopka odkupila nekaj deset odstotni delež v NLB, in sicer sama ali z morebitnim partnerjem. Zdi se, da bi lastniški vstop evropske banke za obnovo in razvoj utegnile pozdravite vse strani. Nlb , ker ji bi to prineslo začasno stabilnost, vlada, ker bi se s tem vsaj do volitev rešila mlinskega kamna nujne prodaje NLB, najverjetneje pa tudi Evropska komsiija, ki ima v EBRD lastniški delež.

Spomnimo, da Evropska banka za obnovo in razvoj odkupuje deleže predvsem v bankah in podjetjih v razvijajočih se, tranzicijskih državah. In glede na to, da je naša država na področju korporacijskega upravljanja, kot ocenjujejo poznavalci, še vedno premalo napredovala, bi ji dodatna svetovalna pomoč EBRD-ja v zvezi s tem lahko pomagala.

Urška Jereb Brankovič, Radio Slovenija