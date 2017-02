Se z državnim lesom že okorišča privilegirana skupina?

Lesne asortimane naj bi že kpovali poštni nabiralniki

24. februar 2017 ob 07:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Kupci, ki pri nedavni prodaji lesa družbe Slovenski državni gozdovi kljub višji ponujeni ceni niso uspeli, z grenkobo ugotavljajo, da so priskledniki očitno že našli svojo nišo tudi tu.

700.000 kubičnih metrov lesa družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) prvič prodaja v dveh krogih. V prvem so pozvali vse zainteresirane k oddaji ponudbe za nakup, v drugem pa k izboljšanju ponudb. Povpraševanje je za devetkrat preseglo ponudbo, od 250 interesentov so nato pogodbo podpisali s 146 ponudniki.



Ključni, ne pa edini, kriterij izbora je bila najvišja cena, preprodajalci lesa v tujino pa so imeli velik interes pojasnjuje Miha Marenče v.d. direktorja državne gozdarske družbe: "V 40 odstotkih smo želeli tudi upoštevati, kakšna je nadaljnja predelava v teh podjetjih in kakšna je njihova boniteta."

Iz slovenskih gozdov neposredno v tujino

Dobrih 100 zainteresiranih kupcev, ki so ostali brez pogodb, zadevo vidi drugače. Ugotovitev, da državno podjetje les nekaterim ponudnikom prodaja po nižji ceni, kot jo ponujajo sami, je prinesla spoznanje, da niso na listi privilegirancev, političnih prijateljev in da celoten sistem omogoča skorumpiranost.



Tako so se po naših neuradnih informacijah na državno gozdarsko družbo že prilepili priskledniki, ki so ustanovili zgolj poštni nabiralnik, ki slovenski les iz državnih gozdov prek še dveh vmesnih podjetij preprodaja v Avstrijo ali Italijo, kjer je cena višja kot pri nas. Vsi seveda poberejo marže, dejansko pa gre les iz gozda neposredno kupcem v tujino.



Ohranjanje dobrih poslovnih odnosov

Državno gozdarsko podjetje noče razkriti kdo so kupci državnega lesa. Marenče pravi, da ne gre za skrivanje: "Gre za to, da je to del poslovnega procesa, partnerskega odnosa in je pošteno, da se te zadeve na tak način zavarujejo."

Ker je lesa iz državnih gozdov premalo za potrebe domače lesne panoge vsem slovenskim kupcem lesa predlagajo naj se obrnejo tudi na zasebne lastnike gozdov.

A. Č., Jernejka Drolec, Radio Slovenija