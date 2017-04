Še zadnja stanovanja in poslovni prostori v Celovških dvorih na prodaj

Poslovni prostori so v dveh oz. treh nadstropjih

11. april 2017 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Družba za upravljanje terjatev bank prodaja še zadnji, največji paket stanovanj v Celovških dvorih - na voljo je 117 stanovanj in 23 poslovnih prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti.

Prodajni postopek in obdobje odprtih vrat so tokrat podaljšali na 50 dni, do 31. maja. V DUTB-ju so pojasnili, da so cene oblikovali na podlagi informacij s trga ter izkušenj prvega in drugega kroga prodaje. Cene so trenutno najugodnejše za novogradnje v Ljubljani, so še zatrdili v sporočilu za javnost.

Poslovni prostori, ki so na voljo, so v tretji gradbeni fazi - 16 poslovnih prostorov je v treh etažah (klet, pritličje in prvo nadstropje), sedem pa v dveh etažah (pritličje in prvo nadstropje). V DUTB-ju menijo, da so poslovni prostori primerni za storitvene, trgovske ali pisarniške dejavnosti (brez lastniške terase), na voljo pa so tudi poslovni prostori z večjimi lastniškimi terasami, primerni za gostinske dejavnosti.

Pogoji in navodila za oddajo zavezujočih ponudb so objavljeni na spletni strani www.celovskidvori.eu v rubriki prodaja. Potencialni kupci bodo sicer vsa navodila prejeli tudi ob ogledu želenih stanovanj ali poslovnih prostorov. DUTB je v prvem krogu v Celovških dvorih prodal vseh 56 ponujenih stanovanj, v drugem pa vseh 51 ponujenih stanovanj.

T. K. B.