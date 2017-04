Simobil in Amis se po 20 letih poslavljata. Prihaja A1 SI.

Nova celostna podoba

12. april 2017 ob 19:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Simobil se bo v kratkem uradno preimenoval v A1 Slovenija, še prej pa bo na trgu nastopal z blagovno znamko A1. Za naročnike večjih sprememb ne bo, zatrjujejo v družbi.

Kljub spremembi imena podjetja se ne bo spremenilo nič v povezavi s pogodbami z uporabniki in s poslovnimi partnerji, so sporočili iz družbe, ki sodi pod okrilje skupine Telekom Austria. Pač pa bodo uporabniki opazili, da bodo odslej na svojih zaslonih pri izpisu imena omrežja namesto Simobila videli ime A1 SI. Novo, konvergentno ponudbo storitev bo podjetje sicer predstavilo v prihodnjih dneh, zajemala pa bo storitve televizije, interneta ter mobilne in fiksne telefonije.

Uporabnikom je že zdaj na voljo nekaj ugodnosti, med drugim nadgrajena in hitrejša internetna povezava za fiksne pakete. Več informacij je na voljo na novi spletni strani.

Zamenjava pričakovana

Simobil je že konec novembra lani napovedal, da bo v letu 2017 izvedel prehod s svoje trenutne blagovne znamke na novo znamko A1. Gre sicer za znamko avstrijskega telekomunikacijskega velikana Telekom Austria, ki je kot omenjeno lastnik Simobila.

Prvi mož Simobila Dejan Turk je pojasnil, da so se za uvedbo nove znamke odločili v okviru tega, da v globaliziranem svetu ni več prostora za močne lokalne znamke. Obenem bodo ta korak izkoristili za poudarjeno naravnanost na potrebe digitalne družbe.

"Z blagovno znamko A1 bomo na trgu pridobili nove prednosti, ki bodo dale pospešek rasti ne zgolj na mobilnem in fiksnem trgu, temveč tudi na trgu naprednih digitalnih rešitev," je v današnjem sporočilu za javnost poudaril Turk.

Kako menjati uveljavljeno znamko

Menjava tako dobro znane blagovne znamke je po njegovih besedah zelo zapleten proces, ki v takšnem obsegu v Sloveniji še ni bil viden. "Na misel mi pride nekaj rebrandingov bank, zavarovalnic, tudi Mobitela. Ampak pri zadnjem je šlo za dve blagovni znamki, od katerih je ena obstala, mi pa na slovenski trg uvajamo povsem novo blagovno znamko, ki bo prinesla tudi močno prenovljeno ponudbo," je Turk povedal v pogovoru za Delo.

Glede ponudbe je sicer cilj podjetja, da bo lahko uporabnik po želji dodajal in odvzemal storitve ali pa televizijske programe. "V Sloveniji je zaradi pogodbenih obveznosti to izjemno težko, saj smo ponudniki digitalne televizije privolili v zahteve Pro Plusa, podobne ambicije ima še Planet. Zavzemamo se za to, da bi imela stranka možnost izbire, kaj želi gledati, mi pa možnost, da ji to zaračunamo. V tem duhu nadaljujejo pogajanja s ponudniki televizijskih vsebin."

Spremembe poslovnih modelov

Turk si pri tem želi, da bi poslovne modele spremenili tako, da bi ponudniki programov plačevali operaterjem za uvrstitev programov v sheme. "To bi bilo edino pravilno in menim, da bo razvoj šel v to smer, kajti naša infrastruktura bo navsezadnje ostala in prek te bodo lahko ponudniki vsebin dostopali do svojih strank in jim prodajali oglase, kar je njihov posel."

Skupina Telekom Austria je v večinski lasti mehiškega telekomunikacijskega velikana America Movil, navzoča pa je na številnih trgih v regiji, poleg Avstrije še v Bolgariji, Belorusiji, na Hrvaškem, v Sloveniji, Srbiji in Makedoniji.

Al. Ma.