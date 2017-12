Sindikati pozivajo Luko Koper k zaposlitvi delavcev, ki delajo pri "luških gazdah"

Po mnenju sindikatov so sistemu IPS-ov šteti dnevi

5. december 2017 ob 20:34

Obalni sindikati so skupaj z društvom Delavska svetovalnica pozvali Luko Koper k neposredni zaposlitvi delavcev, ki delo v Luki Koper opravljajo preko podjetij IPS oziroma "luških gazd" in v pogosto vprašljivih pogojih. Sindikati pozivajo k ureditvi položaja tudi zato, ker se bojijo, da so sedaj delavci postali predmet "igric ob menjavi uprave."

Tako je predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Peter Majcen poudaril, da "predolgo gledamo to žoganje med lastnikom, SDH, preko nadzornega sveta in upravo Luke Koper." Majcen je izpostavil bojazen, glede na 20 let tovrstne prakse v Luki, da bi se po zamenjavi uprave to zgodbo preprosto pometlo pod preprogo, zato bodo sindikati pri svojem pozivu vztrajali ne glede na to kdo bo sedel v upravi.

Po mnenju Gorana Lukića iz društva Delavska svetovalnica, pa se tudi v Luki Koper zavedajo, da je poslovni model IPS-ov preteklost in da so mu šteti dnevi, tako da je sedaj odprto zgolj vprašanje kako te ljudi zaposliti. Pri tem predlagajo, da se pri objavi prostega delovnega mesta kot eno izmed meril za izbor upošteva izkušnje s podobnimi deli znotraj Luke. Poleg tega pa naj pogodba o zaposlitvi upošteva plačilo za delo vsaj v višini, kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost dela.

Lukić ob tem poudarja, da je trenutni sistem dela preko "luških gazd" predstavlja tudi tempirano bombo z vidika delovnih nesreč. Kot smo že večkrat poročali vključuje delo preko "luških gazd" negotove urnike, saj "gazde" delavce na delo kličejo dan pred izmeno, obenem pa vključuje tudi prekomerno število nadur, ki se potem na osnovno minimalno plačo izplačujejo preko pretiranih potnih stroškov.

Namesto potrebnih 1.200 zaposlitev, Luka išče 4 delavce

Sicer so pred časom iz Luke Koper prišle neuradne informacije, da naj bi v Luki nameravali zaposliti vse delavce, ki trenutno delajo preko IPS podjetij in sicer v fazah, tako so že pred časom v Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper opomnili, da so zavrnili poslovni načrt uprave za leto 2018, ki je predvideval 230 zaposlitev za delavce IPS, po poročanju portala Siol.net pa je poslovni načrt poleg zaposlitev delavcev IPS predvideval tudi dogovor s predsednikom sveta delavcev za profesionalizacijo njegove funkcije.

V Luki Koper so sicer na zavodu za zaposlovanje objavili štiri prosta delovna mesta za luške transportne delavce, kar opravljajo tudi delavci IPS. Zahtevana je osnovnošolska izobrazba, kot dodatni pogoji pa so navedeni opravljeni izpiti za upravljanje z viličarjem, težko gradbeno mehanizacijo, varno delo z motorno žago, ipd. A vsa štiri delovna mesta se bodo zapolnila s pogodbo za določen čas enega leta. Ob tem podatku velja spomniti, da je predsednik uprave Luke Koper pred časom dejal, da bi Luka Koper, če bi želela ukiniti IPS storitve ob enakem obsegu dela morala zaposliti med 1.200 in 1.250 delavcev.

"Ne morem več tega izkoriščanja in zlorabljanja"

Prav zato v Sindikatu pristaniških storitev Slovenije menijo, da je v Luki dovolj dela, zato prezaposlitev delavcev IPS ne bi smela predstavlati težave. Predsednik sindikata Pavel Lokovšek je ob tem delavce, ki delo trenutno opravljajo preko "gazd" pozval naj se povežejo s sindikatom.

Na novinarski konferenci so predstavili tudi konkretni primer IPS delavca Gianluce Buljevića. Ta po besedah njegovega pooblaščenca Nejca Končana Verstovška že več kot mesec dni dela znotraj Luke brez vsakršne pogodbe. Buljević je vidno pretresen glede položaja sebi podobnih delavcev poudaril: "Ne morem več videti tega maltretiranja, tega izkoriščanja in zlorabljanja." Buljevićev zagovornik je Luko Koper pozval k sklenitvi razmerja za nedoločen čas, v nasprotnem primeru pa se bo njegov varovanec odločil za tožbo

