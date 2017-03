Skubin po manj kot letu dni odšel z vrha HSE-ja

Skubin je veljal za kader SMC-ja

29. marec 2017 ob 15:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nadzorni svet HSE-ja je na torkovi večerni seji z generalnim direktorjem družbe Gorazdom Skubinom sklenil sporazum o odstopu in prekinitvi mandata. Holding bo vodil le še do 4. aprila.



Nadzorniki bodo sejo nadaljevali 4. aprila, do takrat pa bo družbo vodil finančni direktor Holdinga slovenske elektrarne (HSE) Stojan Nikolić, so sporočili iz HSE-ja.

Skubina je nadzorni svet na mesto generalnega direktorja Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) imenoval junija lani, ko je v boju za položaj premagal dolgoletnega prvega moža HSE-ja Blaža Košoroka, ki je tudi kandidiral za nov mandat. Po poročanju portala Siol je Skubin veljal za kader SMC-ja, njegov mandat so zaznamovali zlasti neuradni spori z Nikolićem, kadrovske čistke v HSE-ju, neuspeli davek za Teš, prepočasna sanacija skupine in spori z direktorji hčerinskih družb.

Razlogov za odstop Skubina nadzorniki po seji niso navedli. V javnosti so se v zadnjih tednih pojavljale informacije, da niso zadovoljni z njegovim delom, predvsem s hitrostjo sanacije skupine.



Med Skubinovimi glavnimi podporniki naj bi bil tudi Anton Rop, zato bo ključen tudi odgovor na vprašanje, kdo je bil odgovoren za njegov posel v Premogovniku Velenje, o katerem pišemo tukaj.

A. Č.