Skupina NLB v prvem četrtletju z dobičkom

K dobičku prispevale vse strateške bančne članice

24. maj 2018 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupina NLB je v prvem četrtletju 2018 ustvarila 57,7 milijona evrov čistega dobička, kar je sicer 29 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, vendar je takrat na rezultat vplivalo obsežno sproščanje skupinskih rezervacij.

V lanskem prvem četrtletju je skupina NLB sprostila za 25,4 milijona evrov oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja, v letošnjih prvih treh mesecih pa se je ta številka ustavila pri 3,5 milijona evrov, je razvidno iz medletnega poročila o poslovanju, objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze. Na sprostitev v prvem četrtletju 2017 je v veliki meri vplivala sprostitev skupinskih rezervacij v višini približno 21 milijonov evrov v tem obdobju, predvsem v segmentu korporativnega bančništva.

Čisti prihodki skupine so v letošnjem prvem četrtletju znašali 130,4 milijona evrov, kar je na enaki ravni kot v prvih treh mesecih lani. Obrestni prihodki so ostali stabilni, prihodki od opravnin in provizij so porasli za pet odstotkov, drugi neobrestni prihodki so se nekoliko znižali.

Vse manj slabih posojil

Delež slabih posojil še naprej pada in je v prvem četrtletju znašal 8,8 odstotka, delež nedonosnih izpostavljenosti pa se je znižal na 6,2 odstotka. Trendi na področju upravljanja nedonosnih izpostavljenosti so dobri in v NLB-ju pričakujejo, da bodo celo presegli načrtovane cilje.

Sa. J.