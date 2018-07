Skupina Telekom Slovenije letos zabeležila 40 odstotkov manj dobička kot lani

Prihodki matične družbe so se v medletni primerjavi znižali za tri odstotke

20. julij 2018 ob 16:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupina Telekom Slovenije je prvo polletje po obračunu davka od dobička z odloženimi davki končala s 14,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 40 odstotkov manj kot v tem času lani. Čisti prihodki od prodaje so se zmanjšali za dva odstotka na slabih 360 milijonov evrov.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki se je znižal za šest odstotkov, na 100,9 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa za 33 odstotkov, na 16,8 milijona evrov, so sporočili iz družbe. Z rezultati poslovanja pa so se seznanili tudi člani nadzornega sveta družbe.

Za naložbe je Telekom Slovenije v tem obdobju namenil 48,5 milijona evrov, in sicer predvsem za modernizacijo, krepitev in razvoj širokopasovnih optičnih omrežij in mobilnega omrežja.

Matična družba Telekom Slovenije je v enakem obdobju poslovne prihodke v medletni primerjavi zmanjšala za tri odstotke, na 325,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je medtem znižal za 45 odstotkov, na 15,7 milijona evrov.

Konec junija je bila največji lastnik družbe država, ki skupaj s Kapitalsko družbo, Slovenskim državnim holdingom ter Prvim pokojninskim skladom in njegovim kritnim skladom Modre zavarovalnice obvladuje 73,46 odstotka delnic.

L. L.