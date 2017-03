Skupina Triglav lani ustvarila sedem odstotkov manj dobička kot predlani

Dobiček matične družbe je glede na predlani zrastel za 29 odstotkov

6. marec 2017 ob 17:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Skupina Triglav je lani ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička, kar je sedem odstotkov manj kot v letu 2015, medtem ko so premije na letni ravni zrasle za dva odstotka na 936 milijonov evrov.

Matična družba je imela lani 75,3 milijona evrov čistega dobička, kar predstavlja 29-odstotno rast, medtem ko je premije okrepila za en odstotek na 593 milijonov evrov.

Nerevidirani podatki za skupino kažejo, da je lani dosegla 95,1 milijona evrov dobička pred davki, kar je sedem odstotkov manj kot v letu 2015, vendar nad načrti, ki so bili med 80 in 90 milijoni evrov. Dobiček pred davki matične družbe je medtem na letni ravni narasel za 22 odstotkov na 83,4 milijona evrov.

Presegli pričakovano poslovanje

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob objavi poslovnih rezultatov zapisal, da so s poslovanjem v letu 2016 zadovoljni, saj so izboljšali bonitetne ocene, poslovni izid pa je celo nad načrtovanim. "Vpliv negativnih dejavnikov, posebej nižjih donosov od finančnih naložb, je bil nekoliko manjši od pričakovanega, hkrati smo uspeli doseči relativno visoko premijsko rast. Na naših večjih trgih smo okrepili tržni delež in povečali delež zavarovalne premije na trgih izven Slovenije," je zapisal v izjavi za javnost.

Po nerevidiranih podatkih je skupina obračunala 936 milijonov evrov konsolidirane kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije, čeprav so načrtovali, da bodo zbrali okrog 900 milijonov evrov. Premija premoženjskih zavarovanj, ki predstavlja 65-odstotni delež konsolidirane zavarovalne premije, se je povečala za dva odstotka oz. štiri odstotke ob upoštevanju prodaje češke zavarovalnice. Premija življenjskih zavarovanj je, kljub vplivu visokih doživetij iz naslova zavarovalnih polic, ostala na ravni leta 2015. Premija zdravstvenih zavarovanj se je povečala za pet odstotkov.

Premijska rast tudi na zunanjih trgih

Skupina je v Sloveniji zbrala dva odstotka več premije kot leta 2015. Na slovenskem trgu so vse tri zavarovalnice skupine dosegle premijsko rast, matična družba je imela enoodstotno, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica šestodstotno in Skupna pokojninska družba triodstotno rast, so pojasnili v zavarovalnici.

Na trgih zunaj Slovenije je bila povprečna premijska rast skupine dvoodstotna oz. devetodstotna, če se pri medletni primerjavi upošteva prodajo češke zavarovalnice. Najvišja rast premije in sicer 22 odstotna je bila v Srbiji.

L. L.