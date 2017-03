Skupini Savi Re dobiček upadel za dober odstotek

Škod je bilo manj kot leta 2015

9. marec 2017 ob 16:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V letu 2016 je skupina Sava Re ustvarila 32,9 milijona evrov čistega dobička, kar pa je za 1,3 odstotka manj kot leta 2015. Čisti prihodki od premij so se povečali za 2,4 odstotka na 458 milijonov evrov.



Kosmati dobiček pred davki skupine je znašal 40,7 milijona evrov, kar je 1,4 odstotka več kot v 2015, k večjemu kosmatemu dobičku pa je po besedah zavarovalnice prispeval mednarodni pozavarovalni posel, ki je bil za 4,5 milijona evrov večji kot v letu 2015, so sporočili prek Seoneta.



Kosmate premije so se glede na leto 2015 povečale za 0,8 odstotka in so dosegle 490,2 milijona evrov. Rast izvira iz premoženjskih zavarovanj, ki so na slovenskem zavarovalnem trgu porasla za 5,8 milijona evrov (2,3 odstotka), na trgih zunaj Slovenije pa je kosmata premija teh zavarovanj zrasla za 3,1 milijona evrov (5,9 odstotka). Kosmate škode so upadle za 0,8 odstotka 269,4 milijona evrov, čisti odhodki za škodo so prav tako upadli, in sicer za 1,7 odstotka 268,4 milijona evrov.

Manj pa je bilo prihodkov iz premoženjskih zavarovanj, predvsem zaradi neurij s točo, ki so prizadela portfelj Zavarovalnice Sava. Ugodnejši kot leto prej je bil tudi izid iz premoženjskih zavarovanj na tujih trgih. Ta je znašal 2,3 milijona evrov v primerjavi z 1,6 milijona v 2015, kar je predvsem posledica boljšega naložbenega donosa. Življenjska zavarovanja so v letu dni upadla za 1,8 milijona na 10,3 milijona evrov.

Premija življenjskih zavarovanj na slovenskem zavarovalnem trgu pozavarovalnici še nadalje nekoliko pada (-0,2 odstotka), premija življenjskih zavarovanj na tujih trgih pa je porasla za 10,9 odstotka.

A. Č.