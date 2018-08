Poudarki V prvem polletju letošnjega leta so na ravni skupine prodali za dobre tri odstotke več mesa in izdelkov ter ustvarili skoraj 132 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V združenju malih delničarjev so napovedali izpodbojno tožbo. Foto: BoBo Sorodne novice Mohorič državni prvak - popolno zmagoslavje Bahrain Meride Leto 2017 je bilo slabo za kmetijstvo, dobro za živilska podjetja Dodaj v

Skupščina Perutnine Ptuj določila višino dividende. Bo družba kmalu v francoski lasti?

Po treh letih naj bi se skupina Sij odločila izstopiti iz lastništva

30. avgust 2018 ob 19:31

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Delničarji Perutnine Ptuj so na skupščini sprejeli nasprotni predlog skupine Sij, po katerem bo del bilančnega dobička v vrednosti štirih odstotkov osnovnega kapitala namenjen izplačilu dividend v znesku 17 centov bruto na delnico. V združenju malih delničarjev so napovedali izpodbojno tožbo, za nakup družbe pa se zanima francoska skupina LDC.

Kot poroča portal Siol, naj bi Perutnina Ptuj s 3.600 zaposlenimi kmalu dobila novega lastnika, Sij pa naj bi se po treh letih odločil izstopiti iz lastništva. Po informacijah portala, ki se sklicuje na več virov, se za nakup Perutnine zanima LDC, največji evropski perutninar, ki je lani ustvaril 3,6 milijarde evrov prihodkov, zaposluje pa 19.500 ljudi.

V ptujski družbi, ki jo prek skupine Sij obvladuje ruski kapital, pisanja portala ne komentirajo. Siol je navedel še, da naj bi bili dogovori med Sijem in potencialnim kupcem v sklepni fazi, čeprav v Siju za zdaj zatrjujejo, da je glede Perutnine odprtih več možnosti in da končna odločitev še ni bila sprejeta. Kot dodaja, prodajo ptujske družbe že dalj časa zahtevajo upniki Sija, med njimi najglasneje ruska državna banka Sberbank in posamezni kupci obveznic.

Mali delničarji ogorčeni nad minimalno dividendo

Na skupščini bi po prvotnem predlogu potrdili sklep, da 14,6 milijona evrov bilančnega dobička, v katerega je vključenih tudi 7,8 milijona evrov lanskega čistega dobička, do preklica ostane nerazporejenega. Zdaj bo nerazporejenega ostalo 12,83 milijona evrov dobička. Na skupščini prisotni predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič je sicer proti takemu sklepu protestiral in napovedal izpodbojno tožbo. "Delničarji bodo prejeli minimalne dividende, ki jih je Sij najverjetneje določil z namenom izogniti se izpodbojnim tožbam zaradi nedelitve bilančnega dobička," so sporočili iz VZMD-ja.

Spomnili so, da je družba zaradi uspešnega sodnega izpodbijanja skupščinskega sklepa ravno v tem mesecu že izplačala dividendo za leto 2016. V VZMD-ju tako "z žalostjo" opazujejo stanje, ko bo velika večina delničarjev v letu 2018 upravičena kar do dveh izplačil dividend, vendar pa zaradi same višine dividend teh dejansko ne bodo prejeli, saj jih bodo morali nameniti stroškom, ki jim jih ob izplačilu zaračunajo borzni posredniki oz. banke.

Delničarji imenovali revizorja

Kot so še dodali, je v Perutnini Ptuj še 5.270 malih delničarjev, pri čemer jih ima 3.345 svoje delnice še vedno na prehodnih oz. ukinjenih registrskih računih pri KDD-ju. "Zaradi vsega naštetega in ob informacijah o verjetnosti vnovične prodaje večinskega deleža družbe v lasti Sij, bo VZMD organiziral delničarje za zagotovitev primernega donosa iz naslova njihove naložbe in zvestega lastništva v Perutnini Ptuj," so še sporočili.

Skupščina Perutnine Ptuj je sicer danes upravi pod vodstvom Tiborja Šimonke in nadzornemu svetu, potem ko se je seznanila z letnim poročilom o poslovanju, še podelila razrešnico za delo v preteklem letu. Delničarji so ob tem za revizorja poslovanja v letu 2018 imenovali družbo KPMG Slovenija.

Rast prodaje mesa in mesnih izdelkov

Perutnina Ptuj je lani ustvarila za okoli 257 milijonov evrov prihodkov, kar je 4,8 odstotka več kot v letu 2016, EBITDA pa je imel s 24,4 milijona evrov 5,3-odstotni padec glede na leto 2016. V prvem polletju letošnjega leta so na ravni skupine prodali za dobre tri odstotke več mesa in izdelkov ter ustvarili skoraj 132 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje. To je skoraj sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Med drugim tudi letos povečujejo izvoz na evropske trge, saj so prisotni oziroma svoje izdelke prodajajo v več kot 20 držav. Samo v Avstriji in Švici so lani prodali za več kot 30 milijonov evrov proizvodov, v zadnjih letih pa izvoz opazno raste. Prodrli so tudi na trge držav Bližnjega vzhoda, v načrtu imajo tudi prodor na ruski in ameriški trg.

