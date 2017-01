"Slaba banka" zaščitila uporabnike avtonomne cone v Izoli

Rušenje dotrajanih poslovno industrijskih prostorov

4. januar 2017 ob 12:28,

zadnji poseg: 4. januar 2017 ob 12:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Družba Argolina, v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), je zaradi varnosti uporabnikov avtonomne cone zaprla območje Argoline v Izoli, saj so objekti neprimerni in nevarni za zadrževanje oseb.

Zapuščeno območje Argoline v Izoli že več let sameva. V njem je pred približno letom dni nastala avtonomna cona, njeni člani pa se s posegom ne strinjajo. Kot so zapisali na družbenem omrežju Facebooku, je skupnosti zdaj onemogočen dostop do prostorov in osebnih stvari, v stavbi pa se nahajajo tudi umetnine in ostale vredno stvari, kot so glasbila, pohištvo in orodja. DUTB in varnostna služba, ki je zaprla dostop do območja, pa po njihovem s tem kršijo "posestno pravico skupnosti".

Na DUTB-ju pojasnjujejo, da je bilo območje Argoline že v preteklosti zavarovano in zaprto. V prvi fazi so bila izvedena rušitvena dela za odstranitev dotrajanih poslovno industrijskih objektov, tri med njimi, ki so pod zaščito spomeniškega varstva, pa so z rekonstrukcijskimi posegi zaščitili pred nadaljnjim propadanjem.

Rekonstrukcijski posegi so obsegali čiščenje podrtih in statično nestabilnih delov stavb, zaščito zidov ter zaprtje odprtin, ki so jih neznani storilci pozneje večkrat porušili. "Da bi se preprečil vstop v življenjsko nevarne objekte, so bile danes ponovno zazidane poškodovane zazidave odprtin, nameščene opozorilne table, odstranjeni kosovni ter drugi odpadki, ki so jih na območju pustili neznani storilci, in zavarovano širše območje Argoline," pravijo na DUTB-ju, kjer predvidevajo, da bodo dela zaključena še ta teden.

DUTB bo sicer na podlagi usmeritev, ki jih bo podala izolska občina, pripravila idejni projekt urbanistično-arhitekturne preverbe območja, ki bo predvidel možnosti vrst ter obsega gradenj in urbanističnega razvoja tega prostora v prihodnje.

DUTB prodaja TVM

Na spletni strani DUTB-ja je objavljeno vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnega kompleksa nekdanje Tovarne vozil Maribor (TVM) v poslovni coni Tezno. Trenutno ga najema proizvajalec avtobusov v kitajski lasti Tam Europe. Informativna izhodiščna cena je postavljena pri šestih milijonih evrov. Rok za oddajo ponudb se izteče 15. marca.

Na prodaj je 22.000 kvadratnih metrov proizvodnih prostorov in 36.000 kvadratnih metrih zemljišč ter proizvodna oprema, stroji ter druge naprave za proizvodnjo vozil.

Večer je novembra lani poročal, da je družba Tam Europe v težavah, direktor Brian Zhao pa je povedal, da bo izguba v letu 2016 še višja od dobrih treh milijonov evrov v letu 2015. Ker naj bi obstajali tudi drugi interesenti za kompleks, se lahko podjetje z okoli 190 zaposlenimi znajde v dodatnih težavah.

G. C.