Slaba banka zdaj zemljišče tudi kupuje, ne le prodaja

Prihodnji teden nova faza prodaje Celovških dvorov

10. januar 2017 ob 07:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Živahnemu nepremičninskemu trgovanju se je pridružila Družba za upravljanje terjatev bank, ki svoj nepremičninski portfelj z nakupi – in ne le s prodajami – celo rahlo povečuje. Vse zato, da bo pozneje iztržila višjo ceno.

Med štirimi neizvršnimi direktorji DUTB-ja sedita kar dva nepremičninska strokovnjaka, Juan Barba Silvela in po novem Mitja Križaj, prišel je tudi nov direktor upravljanja nepremičnin Andrej Lazar, ki povečan obseg DUTB-jevih prodaj v zadnje pol leta pripisuje rešenim pravnim zapletom in boljšim razmeram na trgu: "Dejansko se je na trgu zgodil preobrat, kar opažamo pri stanovanjskih nepremičninah, pri poslovnih pa mislim, da bo ta preobrat še sledil."

Največ pripravljeni ponuditi domači kupci

Če je bilo v preteklosti precej govora o zanimanju srednje velikih tujih skladov, se je izkazalo, da so za nepremičnine slabi banki največ pripravljeni ponuditi domači kupci. "Domači kupci po mojem mnenju tudi najbolje poznajo naše domače nepremičnine, tuji skladi vedno pridejo na trg z določenim tveganjem, nepoznavanjem pravnega sistema in verjetno tudi zato pričakujejo večje diskonte," pojasnjuje Lazar.

Slaba banka za 1,88 milijona kupila zemljišče v Kranju

DUTB je razburil del vlagateljev, ki se v številnih dražbah postavijo v vrsto za nakup nepremičnine in potem tam srečajo slabo banko. Ta je pred novim letom na peti dražbi v Kranju poleg Qlandie kupila zemljišče za 1,88 milijona evrov. Ki ga bo pozneje, tako računa, dražje prodala.

Naslednji teden druga faza prodaje Celovških dvorov

Na DUTB-ju to počnejo zato, ker so prepričani, da bi bila zemljišča sicer prodana prepoceni, pod njihovimi vrednotenji. Vse močnejši igralec pa je DUTB tudi na stanovanjskem trgu. Prodanih je četrtina stanovanj v koprskem Nokturnu, pa prvih 56 enot v Celovških dvorih. Zdaj prihaja na trg druga lamela stanovanj. Domen Nahtigal iz DUTB-ja pojasnjuje: "Druga prodajna faza bo 51 stanovanj in se začne v sredini naslednjega tedna z dnevi odprtih vrat, ki bo trajala nekje do sredine februarja."

Vsa preostala stanovanja naj bi bila na voljo do poletja. Kar se tiče prodaje doslej, so kupci ponudili za 15 do 20 odstotkov več od izklicne cene, ki jo je za enote v Celovških dvorih postavil DUTB.

Maja Derčar, Radio Slovenija