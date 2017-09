Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Lon ima 15 bankomatov, ki so jih zdaj nadgradili in na njih je mogoče kupiti kriptovalute z bančnimi karticami. Nakup z gotovino prek bankomata pa je za zdaj testno mogoč na sedežu banke v Kranju in na njihovih bankomatih v Ljubljani, Mariboru in Grosuplju. Foto: Hranilnica Lon Sorodne novice Foto: Prvi dvosmerni bankomat za bitcoine v Ljubljani Po denar v Ljubljano na avtomat za bitcoine Dodaj v

Slovenci lahko prvi na svetu kupimo bitcoine na klasični bankomatih

Kupone bitcoinov lahko kupite na bankomatih Hranilnice Lon

26. september 2017 ob 09:47,

zadnji poseg: 26. september 2017 ob 09:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kranjska hranilnica Lon je postala prva bančna institucija na svetu, ki na klasičnih bankomatih omogoča nakup kriptovalut.

Izbrani bankomati Lona že omogočajo gotovinski in kartični nakup kriptovalute bitcoin s tako imenovanim kuponom bitins. Vodilna digitalna kriptovaluta bo tako postala še dostopnejša in enostavnejša za uporabo, pojasnjujejo v banki.

Zainteresirani kupci lahko na bankomatu s kartico ali gotovino kupijo kupon bitins in ga v zameno za bitcoine unovčijo na spletni strani www.bitins.net, kot pojasnjujejo v Hranilnici Lon, z najnižjo 4-odstotno provizijo v Sloveniji. Kuponi bitins omogočajo tudi nakup drugih kriptovalut, kot je na primer ethereum.

Predsednik uprave Lona Jaka Vadnjal je po prvem uradnem nakupu kupona bitcoin na bankomatu povedal, da so klasični bankomati precej slabo izkoriščeni. Lon ima trenutno 15 bankomatov, ki so jih zdaj nadgradili in na njih je mogoč nakup kriptovalut z bančnimi karticami. Nakup z gotovino na bankomatu pa je za zdaj testno mogoč na sedežu banke v Kranju in na njihovih bankomatih v Ljubljani, Mariboru in na Grosupljem.

"LON je tehnološko napredna in v prihodnost usmerjena bančna institucija, ki spremlja svetovne trende na področju financ, bančništva, monetarnih sistemov in upravljanja premoženja. Kriptovalut in njihovega pohoda ne moremo zanikati, ker so tukaj in zdaj. Zato strankam ponujamo možnost nakupa, vendar sta odločitev in odgovornost njihova," je dejal Vadnjal in pojasnil, da je "nakup zelo enostaven, pregleden, ni se treba prijavljati na morda nekoliko manj transparentne spletne strani." "Gre za to, da naredimo zadevo enostavno in dostopno ljudem, ki bi jih naložba v kriptovalute zanimala," je dodal.

Sistem za prodajo kuponov bitcoinov je v sodelovanju z banko in podjetjem Keas, ki je ponudnik bankomatov, razvilo podjetje BitIns, ki je eden od vodilnih ponudnikov rešitev za prodajo kuponov bitcoinov v regiji. Kupone bitcoinov od lani ponujajo tudi na več kot 300 prodajnih mestih Petrola.

"S hitrim, enostavnim in varnim načinom nakupa na bančnem avtomatu in aktivacije kupona bitcoina bomo kriptovalute še bolj približali obstoječim in prihodnjim uporabnikom. Gre za najenostavnejši način nakupa bitocinov ali druge kriptovalute. Pozdravljamo pogum LON-a, da je prepoznala dodatno vrednost, ki jo prinaša tehnologija blockchain, in danes dokazala, da je inovator bančnih storitev v regiji in svetu," je poudaril direktor podjetja BitIns Ram Budime.

