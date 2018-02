Slovenija je v letu 2017 za 13 odstotkov povečala izvoz

Izvoz narašča že od leta 2011

9. februar 2018 ob 13:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska podjetja so lani izvozila za več kot 28 milijard evrov blaga, kar je 13,1 odstotka več kot predlani, uvozila pa so za 27 milijard in pol evrov blaga oz. 14,2 odstotka več kot v letu 2016.

Predkrizno raven je sicer izvoz presegel že leta 2011 in odslej neprestano raste, medtem ko je uvoz predkrizno raven dosegel šele leta 2015, so sporočili s statističnega urada. Ker je Slovenija več izvozila kot uvozila, je presežek v blagovni menjavi s tujino dosegel 724,2 milijona evrov, s čimer je bil drugi najvišji od leta 2000.

Največji delež slovenskega izvoza so lani predstavljala cestna vozila - tudi zaradi širitve proizvodnje v novomeškem Revozu. Sledil je izvoz proizvodov iz skupine električni stroji in naprave.



Lani je Slovenija največ blaga izvozila v Nemčijo (20,4 % celotnega izvoza), potem v Italijo (11,5 %), na Hrvaško (7,6 %), v Avstrijo (7,6 %) in Francijo (5,7 %). Iz teh držav je prišlo tudi največ uvoza, iz Nemčije 19,1 %, iz Italije 15,6 %, iz Avstrije 10,7 %, iz Hrvaške 5,4% in iz Francije 4,4 %. Medtem ko Nemčija ostaja najpomembnejša partnerica, se je je lani po navedbah statistikov med temi državami najbolj okrepilo trgovanje s Francijo in Italijo.

To pomeni, da so bili tudi leta 2017 za slovensko zunanjo trgovino najpomembnejši trgi članic EU-ja, saj je bilo tja usmerjenega kar 76,7 odstotka vsega izvoza oz. slabih 22 milijard evrov. Iz trgov EU-ja pa je k nam prišlo 80 odstotkov vsega uvoza oz. nekaj več kot 22 milijard evrov. To pomeni, da v blagovni menjavi s članicami EU-ja Slovenija še vedno izkazuje nekaj primanjkljaja, a se ta počasi zmanjšuje.

V blagovni menjavi z nečlanicami EU-ja, kamor je šlo za 6,58 milijarde evrov izvoza in od koder je prišlo za 5,49 milijarde evrov uvoza, pa ima Slovenija v zadnjih letih presežek. Lani se je ustavil pri nekaj več kot 1,09 milijarde evrov.

La. Da.