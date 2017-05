"Slovenija je za Avstrijo eden najpomembnejših gospodarskih partnerjev

Obisk avstrijske gospodarske delegacije v Sloveniji

23. maj 2017 ob 15:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Avstrijo in Slovenijo povezujejo odlični gospodarski in drugi odnosi, je ob robu obiska avstrijske gospodarske delegacije dejal predsednik avstrijske gospodarske zbornice Christoph Leitl, ki je poudaril tudi, da je zaradi avstrijskih naložb v Sloveniji zaposlenih 15 tisoč ljudi.

Avstrijski gospodarstveniki so obiskali ptujski Mark Metal, ki bo v naslednjih dveh letih zaposlil okoli 200 ljudi, delegacija pa bo obiskala tudi Luko Koper, za sredo pa je načrtovan gospodarski forum s predsednikoma in gospodarskima ministroma obeh držav.

Po besedah Leitla bo beseda tekla tudi o aktualnem projektu vzpostavitve proizvodnje graške Magne Steyr v Hočah, ob tem pa ga veseli, da je v Sloveniji še veliko drugih manjših in srednjih podjetij, ki so nastala s pomočjo avstrijskih vlagateljev. Glede nasprotovanja objektu Magne Steyr v lokalnem okolju pa je Leitl dejal, da je "pravica vlagatelja načrtovati svoje investicije, prav tako pa je pravica države, da se odloči, ali si naložbe želi ali ne".

Leitl nezadovoljen z nadzorom na meji

V zvezi z nezadovoljstvom predvsem manjših slovenskih podjetij zaradi novih pravil, ki jim domnevno onemogočajo normalno poslovanje v severni sosedi, zaradi česar Avstriji očitajo diskriminacijo, je dejal, da smo vsi skupaj enakopravni člani Evropske unije, "vendar pa ima vsaka država svoje zakone". "Ko avstrijski podjetnik dela v Sloveniji, se mora držati slovenske zakonodaje in davčne zakonodaje. Enako velja tudi za delovne razmere in pravice zaposlenih, ki želijo delati v Avstriji," je ponazoril.

Je pa Leitl kot zagovornik prostega pretoka blaga in storitev tudi sam velik nasprotnik znova uvedenih pregledov na avstrijsko-slovenski meji, ki sta sicer obe del schengenskega območja. To po njegovih besedah zaradi čakanja na mejah in dodatnega pisarniškega dela vsem povzroča poslovno škodo. Kot je dejal, se zaveda, da je to posledica migrantske krize, za katero Evropa še ni našla prave rešitve, upa pa, da se bo vse skupaj čim prej umirilo in ne bo več razlogov za nikakršno mejo.

L. L.