Slovenija leta 2017 prvič po osamosvojitvi s proračunskim presežkom

Velika gospodarska rast je napolnila državno blagajno

30. marec 2018 ob 11:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Visoka gospodarska rast je v letu 2017 prvič po osamosvojitvi prispevala k odpravi primanjkljaja v slovenskih javnih financah. Država je tako leto končala celo z minimalnim presežkom, ki je znašal 13 milijonov evrov.

K odpravi primanjkljaja je prispevala visoka rast prihodkov države v letu 2017, je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnila Nina Stražišar iz državnega statističnega urada in dodala, da so se prihodki lani povečali za 6,5 odstotka, izdatki pa za 1,9 odstotka. "S tem je Slovenija prišla v situacijo, ko je imela prihodke in izdatke skoraj izravnane," je dodala.

Slovenija je javnofinančni primanjkljaj uspešno postopno zniževala, potem ko so ga leta 2013 stroški zaradi sanacije bank potisnili celo do 15 odstotkov Bruto družbenega proizvoda (BDP). V letu 2017 je tako ob hkratnem občutnem povečanju prihodkov ustvarila ravnovesje med prihodki in izdatki. "Tudi zgodovinsko se je tak presežek zgodil prvič, odkar je Slovenija samostojna država," je dejala Stražišarjeva.

Medtem pa se dolg države v zadnjih letih povečuje, in sicer se je v letu 2017 povečal za 0,3 odstotka na 31,86 milijarde evrov. V deležu BDP-ja to pomeni 73,6 odstotka, zaradi nominalne rasti BDP-ja pa je ta številka za 6,7 odstotne točke manjša kot leta 2014.

