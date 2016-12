Slovenija leto končala z 0,5-odstotno inflacijo, decembra mesečna deflacija

Na povprečnem letnem gibanju cen 0,1-odstotna deflacija

29. december 2016 ob 12:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Cene življenjskih potrebščin so se decembra pocenile za 0,5 odstotka, medtem ko so se v letu 2016 zvišale za 0,5 odstotka. Največ so k letni inflaciji prispevale višje cene hrane, zlasti zelenjave.

Povprečna letna inflacija je bila v letu 2016 negativna, in sicer 0,1 odstotka. V letu 2015 sta bili za 0,5 odstotka negativni tako letna kot tudi povprečna letna inflacija.

Storitve so se v enem letu podražile, in sicer za 1,6 odstotka, cene blaga pa so v primerjavi z decembrom lani v povprečju ostale nespremenjene. Poltrajno blago se je pocenilo za 2,2 odstotka, trajno blago za 1,8 odstotka, blago dnevne porabe pa se je podražilo za 0,9 odstotka. Na Uradu za makroekonomske analize (Umar) rast cen storitev povezujejo z ugodnejšimi gibanji na trgu dela in rasti števila turistov.

Dražja hrana, cenejša oblačila

V letu 2016 so k letni inflaciji največ, 0,3 odstotne točke, prispevale višje cene hrane, pri čemer se je najbolj podražila zelenjava, za 8,7 odstotka. Za 3,2 odstotka so se podražile telefonske in internetne storitve, pogonska goriva pa za 1,8 odstotka. Za 1,6 odstotka cenejši pa so bili izdelki in storitve iz skupine raznovrstno blago in storitve.

Na drugi strani so se v letu 2016 za 4,1 odstotka pocenila oblačila. Za 3,4 odstotka so se pocenili osebni avtomobili, za 8,4 odstotka pa daljinska energija.

Umar pričakuje rast cen v 2017

Decembra so se cene na mesečni ravni znižale za 0,5 odstotka. K deflaciji so največ prispevale nižje cene oblek in obutve, saj so se oblačila pocenila za 6,8 odstotka, obutev pa za 3,9 odstotka. Cenejši so bili tudi naftni derivati, tekoča goriva so se pocenila za 2,1 odstotka, pogonska pa za 1,1 odstotka, ter proizvodi iz skupine rekreacija in kultura, ki so se pocenili za 0,7 odstotka.

Umar pričakuje, da se bo nadaljnje izboljšanje gospodarskih razmer na trgu dela pokazalo v večji zaposlenosti in višjih plačah ter višjem razpoložljivem dohodku. "Zato pričakujemo, da se bodo leta 2017 ob povečanem povpraševanju nadaljevali zmerni pritiski na rast cen. Vendar inflacija ob predpostavljeni odsotnosti ponudbenih šokov ne bo pomembneje odstopala od cilja ECB-ja glede stabilne rasti cen."

L. L.