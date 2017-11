Slovenija podpisala dva sporazuma o gospodarskem sodelovanju s Kitajsko

Srečanje vrha 16 držav Vzhodne in Srednje Evrope ter Kitajske

27. november 2017 ob 18:21

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Slovenija je v okviru šestega vrha 16 držav vzhodne in srednje Evrope ter Kitajske s Kitajsko danes v Budimpešti podpisala dva sporazuma, in sicer o sodelovanju v okviru pobude za gospodarski pas svilne poti in o izvozu slovenskega medu na Kitajsko.

"Vesel sem, da smo podpisali dva sporazuma v okviru sodelovanja 16+1, kar je za nas zelo pomembno," je po vrhu dejal premier Miro Cerar. Kot je spomnil, je Slovenija v zadnjih treh letih s Kitajsko blagovno menjavo povečala za 35 odstotkov, k čemur je po njegovih besedah prispevalo tudi to sodelovanje v okviru iniciative.

Bistvo teh srečanj je, da se okrepi sodelovanje na področju infrastrukture, da se odpirajo povezovalne poti in da se okrepi sodelovanje na področju gospodarstva. Cerar je dejal, da je za Slovenijo še posebej pomembno sodelovanje na področjih visoke in napredne tehnologije, kjer slovenska podjetja s kitajskimi že sodelujejo.

Preboj na izvozu kmetijskih pridelkov

"Gre pa tudi za druge oblike gospodarskega sodelovanja, kot je npr. turizem," je še poudaril premier. Na tem področju imamo po njegovem mnenju veliko možnosti, saj smo imeli samo v zadnjem letu skoraj 20 odstotkov več kitajskih turistov. "Zato se tudi trudimo, da bi vzpostavili še prometne povezave, tudi letalsko povezavo med Slovenijo in Kitajsko," je dodal.

Med drugim je Sloveniji in Kitajski uspelo narediti preboj na področju kmetijskih pridelkov, tako na primer že prihaja do izvoza mleka na Kitajsko. Uspešni smo tudi pri izvozu vina, danes pa sta strani podpisali še pogodbo, da bo Slovenija na Kitajsko izvažala med. Enako gremo naprej z mesnimi proizvodi, je še pojasnil premier.

Sodelovanje tudi na področju čebelarstva

Pomembna je tudi Luka Koper, ki je po besedah Cerarja eno ključnih oken Slovenije v svet in hkrati vstopna točka za Kitajsko in mnoge druge države v države srednje pa tudi severne Evrope. "Vsi želimo, da bi zgradili drugi tir. To je tisti vizionarski projekt, ki bo Slovenijo ohranil na svetovnem transportnem zemljevidu," je prepričan.

Zadovoljstvo z vrhom je izrazil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan. Po podpisu protokola s Kitajsko za mleko in mlečne proizvode ter po uspešno končanem postopku za ribje konzerve je tudi današnji podpis protokola za čebelje proizvode po njegovih besedah "potrditev, da Slovenija zna prisluhniti domačim proizvajalcem, narediti ustrezne obvezne administrativne postopke in s tem za domača podjetja in tudi javno dobro delati korist, ki jo ima Slovenija od gospodarskega sodelovanja".

Z Madžari o varstvu potrošnikov

Kot so sporočili z ministrstva, se je Židan ob robu vrha srečal z madžarskim ministrom za razvoj podeželja Sandorjem Fazekasom ter ga seznanil z zadnjimi informacijami glede razglasitve svetovnega dneva čebel. Govorila sta tudi o reševanju vprašanja nepoštenih praks oz. odnosov v verigi preskrbe s hrano in s tem povezano spremembo zakonodaje. Ministra sta izpostavila tudi problematiko dvojne kakovosti živil, kjer državi sodelujeta pri iskanju rešitve in varstvu potrošnikov.

Na srečanju Židana z glavnim administratorjem kitajske uprave za nadzor kakovosti, inšpekcijo in karanteno Dži Šupingom sta sogovornika potrdila odlične odnose, opazen napredek in uresničitev dogovorjenih dejavnosti. Židan se je kitajskemu sogovorniku zahvalil za dobro sodelovanje, ki sta ga še dodatno potrdila z današnjim podpisom protokola med pristojnima institucijama o čebeljih proizvodih, namenjenih izvozu iz Slovenije na Kitajsko.

Pobudo podpisalo več kot 60 držav

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je medtem izpostavil današnji podpis memoranduma o sodelovanju v pobudi en pas ena pot oz. o svilni poti, s čimer smo po njegovem mnenju naredili še korak naprej k boljšemu sodelovanju s Kitajsko. "To iniciativo je podpisalo že več kot 60 držav, Kitajska pa je postala naš največji zunanji trgovinski partner zunaj EU-ja in zahodnega Balkana," je pojasnil gospodarski minister. Kot je poudaril, je Slovenija s trgovinsko menjavo s Kitajsko lani presegla menjavo z Rusijo. Prepričan je, da podpisi, kot je bil današnji, ustvarjajo možnosti za povečanje blagovne menjave s Kitajsko.

V torek Cerarja čaka še dvostransko srečanje s kitajskim premierjem Li Kečjangom. Odprla bosta več tem, predvsem pa bo Cerar spomnil na pobudo, da bi z nordijskim centrom v Planici, znanjem in izkušnjami pomagali Kitajcem pri organizaciji olimpijskih iger leta 2022.

L. L.