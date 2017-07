Slovenija se je prijavila na nov evropski razpis za drugi tir

14. julij 2017 ob 20:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za infrastrukturo je sporočilo, da je projektno podjetje 2TDK oddalo vlogo, ki se nanaša na evropsko sofinanciranje v znesku 163,5 milijona evrov do decembra 2023.

Projektno podjetje je vlogo oddalo ob strokovni podpori ministrstva za infrastrukturo. Skupna vrednost prijavljenih del znaša 545,1 milijona evrov, delež sofinanciranja na razpisu pa je 30 odstotkov upravičenih stroškov.

Gre za dela, ki se nanašajo na izgradnjo ključnih inženirskih objektov sedmih predorov (od načrtovanih osmih). S prijavljenim delom projekta bo država pridobila 16,7 kilometra predorov od načrtovanih 20,5 kilometra s predvkopi. Torej je Slovenija prijavila večji del celovitega projekta drugega tira med Divačo in Koprom, poudarjajo na ministrstvu.

Infrastrukturno ministrstvo: Vse teče po načrtu

"Točno vemo, kaj želimo in kaj delamo, vse teče po načrtu in naša vizija se uresničuje," je poudaril državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben. "Dobili smo visoko podporo finančnih institucij in dveh držav članic Evropske unije, tako da pričakujemo, da bo projekt lahko uspešen tudi na tem razpisu," je dodal.

Vloga je namreč podprta s pismi podpore držav članic na baltsko-jadranskem koridorju in mediteranskem koridorju (Madžarska, Španija, Avstrija, Poljska, Češka in Slovaška). Pridobljena so bila tudi pisma podpore finančnih institucij, kar izkazuje več ravni mešanja finančnih virov.

T. i. blending razpis je nov instrument, prek katerega Evropska komisija z nepovratnimi sredstvi v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (Cefa) dopolnjuje zasebno financiranje, financiranje v okviru naložbenega sklada EFSI in kreditiranje Evropske investicijske banke ali nacionalnih razvojnih bank.

Slovenija letos že pridobila 44,3 milijona nepovratnih sredstev

Junija letos je medtem Slovenija že pridobila 44,3 milijona evrov evropskih nepovratnih sredstev s prvim zaokroženim delom projekta - del sredstev bo tako namenjen za projektno zasnovo, del pa za arheološka in geološka dela.

Naslednji sklop v okviru projekta izgradnje drugega tira, ki bo kandidiral za evropska sredstva iz kohezijskega sklada prek nacionalnega operativnega programa za programsko obdobje 2014-2020, je za izgradnjo osmega predora in dveh viaduktov. To bo opravljeno v letu 2018.

Sa. J.