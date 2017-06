Slovenija še kar caplja za povprečnim BDP-jem EU-ja

Podpovprečna je tudi individualna poraba

17. junij 2017 ob 14:46

Luxembourg - MMC RTV SLO/STA

Kljub solidni gospodarski rasti Slovenija dosega le 83 odstotkov povprečne višine BDP-ja evropske osemindvajseterice. To je precej manj kot leta 2008.



Po podatkih evropskega statističnega urada so med članicami velike razlike v višini BDP-ja na prebivalca. Leta 2016 se je BDP na prebivalca, izražen v standardnih kupne moči, gibal med 48 odstotki evropskega povprečja za Bolgarijo in 267 odstotki v Luksemburgu. Manj kot polovica držav, t.j. je 11, povprečje presega.



Slovenija se je povprečju EU-ja najbolj približala leta 2008, ko je naš BDP znašal 91 odstotkov evropskega povprečja, vendar pa smo nominalni BDP po tekočih cenah iz leta 2008 presegli že v 2015. Lani je BDP na prebivalca sicer znašal 19.262 evrov, leta 2008 pa je znašal 18.769 evrov.



Pri porabi smo prav tako podpovprečni

Tudi dejanska individualna poraba na prebivalca, izražena v standardih kupne moči, je lani po državah članicah EU-ja precej nihala - od 53 odstotkov do 132 odstotkov povprečja osemindvajseterice. Poraba je bila v 10 članicah EU-ja nad povprečjem unije, najvišjo raven pa je beležil Luksemburg, in sicer 32 odstotkov nad povprečjem.



Nemčija in Avstrija sta bili okoli petino nad povprečjem, sledile pa so Velika Britanija, Danska, Finska, Belgija, Francija, Nizozemska in Švedska z rezultatom od 10 do 15 odstotkov nad povprečjem osemindvajseterice.

Dejanska individualna poraba v Sloveniji je bila na 75 odstotkih povprečja EU. S tem se je Slovenija uvrstila med dvanajsterico držav, pri katerih je bil ta kazalec med povprečjem in do 25 odstotkov pod njim. Kazalnik kaže materialno blaginjo gospodinjstev.

A. Č.