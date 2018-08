Slovenija v drugem četrtletju s 3,8-odstotno gospodarsko rastjo

Še naprej se zmanjšuje število brezposelnih

31. avgust 2018 ob 11:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju za 3,8 odstotka večji kot v istem obdobju lani, v prvem polletju pa za 4,2 odstotka večji, BDP brez vplivov sezone in števila delovnih dni se je glede na prejšnje četrtletje povečal za 0,8 odstotka, v medletni primerjavi pa za 4,3 odstotka.

Statistični urad je nekoliko popravil oceno gospodarske rasti za prvo četrtletje. Potem ko je konec maja poročal o 4,6-odstotni rasti BDP-ja, je po novih podatkih ta v prvih treh mesecih letos znašala 4,5 odstotka.

Kot so navedli državni statistiki, je bila rast domače porabe po visoki rasti v prvem četrtletju zdaj zmernejša in se je v medletni primerjavi povečala za 2,3 odstotka. Končna poraba se je povečala za 2,2 odstotka, bruto naložbe pa za 2,9 odstotka. Na nižjo rast bruto naložb so v večini vplivale spremembe zalog, ki so tokrat na rast BDP-ja vplivale negativno.

Najpomembnejši komponenti končne porabe sta končna poraba gospodinjstev in bruto naložbe v osnovna sredstva. Rast končne porabe gospodinjstev je bila v drugem četrtletju 1,1-odstotna in bila v primerjavi s četrtletjem prej nižja predvsem zaradi manjše rasti izdatkov gospodinjstev za dnevne nakupe blaga in storitev.

Bruto naložbe v osnovna sredstva so se povečale za 8,2 odstotka. K rasti bruto naložb v osnovna sredstva so pozitivno prispevale naložbe v zgradbe in objekte, ki so se povečale za 11,8 odstotka, in naložbe v stroje in opremo, ki so večje za 5,2 odstotka.

Med naložbami v zgradbe in objekte so se tudi v tem četrtletju izraziteje povečale naložbe v nestanovanjske zgradbe, kar statistiki opažajo že od začetka leta 2017. Med naložbami v stroje in opremo so se izraziteje povečale naložbe v transportno opremo, in sicer za 11,3 odstotka. Naložbe v drugo opremo in stroje so se povečale za 2,6 odstotka.

Na gospodarsko rast je še naprej ugodno vplivalo zunanje povpraševanje - izvoz se je okrepil za 9,3 odstotka, pri čemer izvoz blaga za 9,1 odstotka, izvoz storitev pa za 10,5 odstotka. Povečal se je tudi uvoz, in sicer za 8,3 odstotka, pri čemer se je uvoz blaga povečal za 8,6 odstotka, storitev pa za 6,1 odstotka. Zunanjetrgovinski presežek je h gospodarski rasti prispeval 1,7 odstotne točke.

V drugem četrtletju je bilo skupaj zaposlenih 1.013.618 ljudi.i Zaposlenost se je glede na istio obdobje lani povečala za tri odstotke. Največ ljudi se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, trgovini in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Sa. J.