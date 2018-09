Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Razpisane izdaje trimesečnih zakladnih menic z oznako TZ167, šestmesečnih zakladnih menic z oznako SZ102 in 12-mesečnih zakladnih menic z oznako DZ85 znašajo skupaj okoli 70.000 lotov v apoenih po 1000 evrov. Foto: Pixabay Dodaj v

Slovenija v izdajo 70 milijonov evrov menic

Šesta kratkoročna zadolžitev letos

5. september 2018 ob 12:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija bo prihodnji teden izdala za približno 70 milijonov evrov zakladih menic. Ponudbe za vpis in vplačilo menic, ki bodo izdane v četrtek, zbirajo do torka do 12. ure, piše na spletni strani ministrstva za finance.

Obveznosti iz trimesečnih zakladnih menic bodo dospele 13. decembra, šestmesečnih zakladnih menic 14. marca 2019 in obveznosti iz 12-mesečnih zakladnih menic 12. septembra 2019.

Gre za šesto kratkoročno zadolžitev letos. Obenem se je januarja dolgoročno zadolžila za 1,5 milijarde evrov, v začetku marca pa je izdala še za 1,25 milijarde evrov novih obveznic z zapadlostjo v letih 2028, 2035 in 2045, s čimer je financirala nov odkup dolarskih obveznic.

A. S.