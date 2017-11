Slovenija v tretjem četrtletju dosega 4,5-odstotno rast BDP-ja

Po podatkih statističnega urada se je rast BDP-ja glede na drugo četrtletje povečala za en odstotek

30. november 2017 ob 13:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem letošnjem četrtletju po prvi podatkih statističnega urada v medletni primerjavi realno zvišal za 4,5 odstotka. Ob popravkih glede na vpliv sezone in število delovnih dni pa se je BDP v primerjavi z istim obdobjem lani zvišal za 4,9 odstotka, v primerjavi z drugim četrtletjem pa za en odstotek.

"Tudi v tretjem četrtletju smo imeli solidno visoko gospodarsko rast," je povedala Romana Korenič z oddelka za nacionalne račune pri Statističnem uradu RS-a. Tako se je BDP v prvih devetih mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani povečal za 4,7 odstotka.

Realna rast BDP-ja je bila v tretjem četrtletju nekoliko nižja kot v drugem, ko je po popravljeni oceni dosegla 4,6 odstotka oz. 0,2 odstotne točke več od prvotnih podatkov, je razvidno iz podatkov statističnega urada. Še višja je bila v prvem trimesečju, to je 5,1-odstotna. Nekoliko nižja od prejšnjega obdobja je bila rast tudi po sezonsko prilagojenih podatkih. V drugem trimesečju je bila rast na četrtletni ravni 1,2-odstotna, v medletni primerjavi pa 5,4-odstotna.

Rekorden zunanjetrgovinski presežek

K rasti sta pozitivno prispevala tako domača poraba kot zunanje povpraševanje. Izvoz se je okrepil za 12 odstotkov, uvoz za 10,1 odstotka. Ker je izvoz naraščal precej hitreje od uvoza, je bil zunanjetrgovinski presežek rekorden. Dosegel je 11,6 odstotka BDP-ja, kar je največ od leta 1995, odkar so na voljo podatki.

V tretjem trimesečju je še naprej naraščala tudi domača poraba, a zmerneje kot doslej. Ta se je povečala za 2,4 odstotka oz. za 1,1 odstotne točke počasneje kot v drugem trimesečju. "Še vedno najbolj naraščajo izdatki gospodinjstev za večje nakupe. Nakupi trajnih dobrih naraščajo že zadnji dve leti, v tretjem četrtletju se je ta visoka rast nekoliko umirila," je dodala Korenčeva.

Nižja rast bruto naložb

Na nekoliko počasnejšo rast je vplivala predvsem nižja rast bruto naložb. "Razlog za upočasnjeno rast bruto naložb je bila nekoliko upočasnjena rast naložb v razna osnovna sredstva in v spremembah zalog," je pojasnila. Te so tokrat upočasnile rast BDP-ja za 0,7 odstotne točke. Bruto naložbe v osnovna sredstva so se v tretjem četrtletju povečale za šest odstotkov.

"Čeprav imamo rast naložb v vsa osnovna sredstva skozi vse letošnje leto, te še vedno zaostajajo za ravnjo pred krizo za okoli 40 odstotkov," je poudarila Korenčeva. Primerjava komponent BDP-ja v času pred krizo, torej z letom 2008, in danes namreč kaže, da je BDP višji za tri odstotke, izvoz za 33 odstotkov, uvoz za 11 odstotkov, zasebna poraba za šest odstotkov, naložbe v osnovna sredstva pa so nižje za 40 odstotkov.

Vseh zaposlenih je bilo v tretjem četrtletju 991.667, kar je za 2,7 odstotka ali 26.077 zaposlenih več kot v tretjem četrtletju lani. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in v dejavnosti promet in trgovina.

L. L.