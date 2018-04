Slovenska in hrvaška stran sta se razšli brez soglasja o upravi krške nuklearke

Pogovori se bodo nadaljevali po remontu Neka

25. april 2018 ob 15:32

Krško - MMC RTV SLO

Generalni direktor Gen energije Martin Novšak, lastnice slovenske polovice Nuklearne elektrarne Krško (Nek), in predstavnik hrvaške strani, predsednik uprave Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarić, nista dosegla soglasja o upravi Neka.

Novšak je po dveh združenih skupščinah povedal, da nista dosegla dogovora ne o odpoklicu hrvaškega člana uprave Neka Hrvoja Perhariča in imenovanju novega hrvaškega člana ne o vnovičnem imenovanju Staneta Rožmana za predsednika uprave Neka.

Za slovensko stran je sicer bistveno, da ima Nek stabilno vodstvo, še posebej med njegovim remontom in vnovičnim zagonom, predvsem pa težijo k vodstvu z ustreznimi izkušnjami, je dodal.

Hrvaška stran ni predlagala ustreznega kandidata

Hrvaškemu predlogu za odpoklic člana uprave Perharića sicer nasprotujejo, ker hrvaška stran do zdaj ni predlagala ustrezno kvalificiranega in izkušenega novega kandidata oz. kandidata, ki bi poznal notranji ustroj in delovanje nuklearke. Po neuradnih podatkih naj bi hrvaška stran za novega člana uprave predlagala Saša Medakovića.

Obe strani bosta v dneh po remontu Neka nadaljevali pogovore in skušali doseči ustrezen interni dogovor, ki ga bo nato potrdila še skupščina. O kakšni poslovno-tehnični arbitraži zaradi omenjenega nesoglasja danes ni bilo govora, je potrdil Novšak.

"Slovenska stran skuša uveljaviti svojo voljo"

Njegov hrvaški kolega Barbarić je prepričan, da imata obe strani pravico imenovati svojega kandidata. Hrvaška stran je svojega izbrala skrbno oz. "kandidata, ki ustreza vsem mednarodnim merilom, pogojem meddržavne in družbene pogodbe o Neku". To, da skuša slovenska stran "uveljaviti svojo voljo" in zagovarja Perharića, pa je za hrvaško stran nedopustno, je poudaril.

Hrvaška stran ima tudi pomisleke glede dolgotrajnosti mandata zdajšnje uprave elektrarne. 70-letni Rožman jo namreč vodi že 30 let, Perharić pa približno polovico tega obdobja, kar je po Barbarićevi sodbi v navzkrižju s temeljnimi pogoji meddržavne in družbene pogodbe o Neku.

S temi se naj ne bi skladali tudi nuklearkini notranji akti, ki jih je sprejela ravno zdajšnja uprava, je dodal in nadaljeval, da uprava sama postavlja pogoje za imenovanje novih kandidatov. "Prišlo je do nekega poslovno grobega kršenja vseh uredb omenjenih pogodb," je dejal.

Novšak je njegove trditve zanikal. Pojasnil je, da gre pri slovenskem vztrajanju pri Perhariću zgolj za varnostne razloge in da pri vodenju nuklearke ne more sodelovati nekdo, ki je ne pozna.

Zaplet poteka že nekaj tednov

Zaplet z izbiro članov uprave poteka sicer zadnjih nekaj tednov, ker naj bi hrvaški družabnik Hrvatska elektroprivreda vnovično potrditev Rožmana za predsednika uprave pogojeval s predčasnim odhodom Perharića. Gen energija je sicer Rožmanu brez soglasja hrvaške strani na začetku aprila potrdila nov petletni mandat.

Hrvaška stran naj bi imela pripombe na Perharićevo delo predvsem zaradi po njenem mnenju nezadostnega deleža hrvaških podjetij pri remontnih in vzdrževalnih delih v Neku. Perharić je omenjeno trditev na torkovi novinarski konferenci zavrnil in pojasnil, da se hrvaška podjetja ob javnih razpisih Neka niso odzvala v sorazmernem številu in zato tudi niso mogla opraviti polovice del.

Odzval se je tudi na zahteve po njegovem odpoklicu in osebne grožnje, ki jih je dobil iz hrvaške politike. Na temelju teh je zagrebško sodišče potrdilo obtožnico proti predsedniku koalicijske Hrvaške narodne stranke in nekdanjemu hrvaškemu gospodarskemu ministru Ivanu Vrdoljaku.

Sa. J.