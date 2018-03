Slovenske železnice se se vrnile k rasti dobičkonosnosti

Državni železniški operater je v tem desetletju tudi občutno zmanjšal zadolženost

6. marec 2018 ob 18:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenske železnice (SŽ) so lani ustvarile okoli 30 milijonov evrov dobička iz poslovanja, čisti dobiček pa je dosegel 28 milijonov evrov, je povedal generalni direktor SŽ-ja Dušan Mes.

Končne poslovne izide bodo v SŽ-ju objavili po seji nadzornega sveta, ki bo predvidoma 21. marca, so pa po Mesovih besedah vse družbe iz skupine (SŽ Tovorni promet, SŽ Potniški promet, SŽ Infrastruktura in SŽ VIT) dosegle načrte.

Količino prepeljanega blaga so na SŽ-ju povečali za okoli desetino, dobičkonosnost pa se je glede na predlani povečala.

Po letu 2016, ko je bil dobiček predvsem zaradi izrednih stroškov odpravnin nižji kot v letu 2015, so se v SŽ-ju tako vrnili k rasti dobičkonosnosti. Še leta 2010 so imeli za nekaj manj kot 20 milijonov evrov čiste izgube oz. okoli 30 milijonov evrov izgube iz poslovanja.

Državni železniški operater je v tem desetletju tudi občutno zmanjšal zadolženost. Z okoli 400 milijoni evrov v letu 2010 je neto dolg do konca leta 2017 upadel na približno 100 milijonov evrov. Finančno stanje SŽ-ja je po Mesovih besedah dobro, saj se je bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) lani povzpel na okoli 70 milijonov evrov.

Posodobitev vlakov

To je po besedah generalnega direktorja SŽ-ja trden temelj za cikel investicij v posodobitev voznih sredstev na potniškem in tovornem delu, ki bo po napovedih prvega moža SŽ-ja trajal okoli pet let in bo vodil v znižanje stroškov ter povečanje konkurenčnosti družbe v vse močnejši konkurenci. Mes ocenjuje, da bodo s temi naložbami nadoknadili zamudo iz zadnjih 20 let.

Investicije v nova prevozna sredstva so eden od gradnikov načrta za povečanje učinkovitosti SŽ-ja. Poleg tega bodo v skupini vlagali še v tehnologijo in kadre, posodobili pa bodo tudi procese.

