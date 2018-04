Slovenske železnice v nakup 26 garnitur za 169 milijonov evrov

"Prvi korak k modernizaciji"

17. april 2018

zadnji poseg: 17. april 2018 ob 21:05

Ljubljana

Slovenske železnice (SŽ) in švicarski Stadler Rail sta v Ljubljani podpisala 169 milijonov evrov vredno pogodbo za nakup prvih 26 novih potniških garnitur, med njimi tudi dvopodne vlake.

Kot je ob podpisu poudaril generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes, je bil s tem storjen prvi korak k modernizaciji potniškega prometa. Modernizacija voznih sredstev je bil po Mesovih besedah poleg finančne in poslovne sanacije, ki sta v večji meri že uspeli, eden glavnih ciljev železnic. Med pomembnejšimi projekti je naštel še prenovo poslovnih procesov, strateško partnerstvo pri tovornem prometu, projekt Emonika in informatizacijo poslovanja.

"Danes je na potniškem prometu 119 voznih sredstev, 99 vagonov, skupaj torej 218 enot. Cilj je, da se ta flota bistveno zmanjša in modernizira," je poudaril Mes in dodal, da je njihov namen do leta 2023 podpisati vse pogodbe, ki bodo pomenile celovito prenovo potniškega prometa do leta 2025.

S podpisom pogodbe s podjetjem Stadler Rail je bil po besedah generalnega direktorja storjen prvi korak k temu. "Imamo možnost izkoristiti naročilo še dodatnih 25 oz. 26 vagonov, če to storimo do 30. septembra prihodnje leto. Prepričan sem, da bo izkoriščena tudi ta možnost," je dodal.

Kocjanova: Kot država veliko vlagamo

Začetek modernizacije potniškega prometa je pozdravila tudi generalna direktorica direktorata za kopenski promet na infrastrukturnem ministrstvu Darja Kocjan. "Ko kot država vlagamo v prometno infrastrukturo in modernizacijo železniške infrastrukture, in do zdaj smo vložili že več kot milijardo evrov, imamo v mislih tudi razvoj potniškega prometa," je dejala.

Podpis je bil po njenih besedah omogočen z lanskim podpisom dolgoročne 15-letne pogodbe s podjetjem SŽ-Potniški promet za obvezne gospodarske javne službe s pribitkom za nakup voznih sredstev. "To je šele začetek modernizacije, upam, da se bo nadaljevala," je poudarila. Vlada bo sicer od leta 2019 do leta 2031 za nakup novih vlakov skupaj namenila 165 milijonov evrov.

Podpisu je prisostvoval tudi predsednik uprave in lastnik podjetja Stadler Rail Peter Spuhler.

Stadler zadovoljen

Izrazil je ponos, da bo njegovo podjetje dobavilo nova vozila, s čimer bo Slovenija postala 41. država, v kateri bo prisoten Stadler. Dodal je, da po svetu trenutno vozi okoli 7.000 njihovih vlakov in lokomotiv.

Stadler, ki zaposluje 7.500 ljudi in letno ustvari okoli 3,2 milijarde frankov prometa, je bilo sicer edino podjetje, ki je na razpisu SŽ-ja oddalo ponudbo. Mes je pojasnil, da se drugi dobavitelji za to niso odločili predvsem zaradi prezasedene proizvodnje. Slovenske železnice so namreč zahtevale dveletni dobavni rok.

"V investicijskem programu je bila ocenjena vrednost 150 milijonov evrov brez DDV-ja, glede na trg pa je bila verjetnost, da so vozna sredstva lahko do 35 odstotkov dražja. Prispela je ena ponudba v vrednosti 169 milijonov evrov brez DDV-ja, 14 odstotkov nad ocenjeno vrednostjo SŽ-ja," je postopek strnil Mes.

Ker so bili na Slovenskih železnicah pred dilemo, ali razpis ponoviti, so najeli nemško-dansko podjetje Realistic, ki je opravilo primerjavo cen z dobavami v Evropi od leta 2012-2017. Družba je ocenila, da je omenjena ponudba okoli šest odstotkov cenejša, je še pojasnil Mes in dodal, da so se nadaljevali pogovori s Stadlerjem, v okviru katerih so izpogajali še dodatno, 26. vozno sredstvo.