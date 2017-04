Slovenski dobavitelji Agrokorju bodo pretresali možnosti, kako do poplačila

Računajo na polno podporo države

13. april 2017 ob 08:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Na gospodarski zbornici se bodo sestali člani upravnega odbora Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Glavno vprašanje bo, kako naj slovenski dobavitelji Konzuma zaščitijo svoje interese.

Največji delež hrane in pijače slovenski dobavitelji prodajo Mercatorju, s katerim za zdaj poslovanje poteka nemoteno. Večina pa posluje tudi s trgovsko mrežo Konzum. Še posebej pa so finančne težave Agrokorja prizadele podjetja mesnopredelovalne industrije, ki je najmočnejši živilski sektor v Sloveniji.



"Ugotovili bomo, koliko je skupni dolg in kako bomo ravnali naprej. Naša želja je, da bomo delovali v smeri, da bomo slovenski dobavitelji obravnavani enako kot hrvaški dobavitelji, ki dostavljajo v Konzum," je svoja pričakovanja od današnjega sestanka dobaviteljev pojasnil Izidor Krivec, direktor Celjskih mesnin.

Med dobavitelji Konzuma je tudi Skupina Pivka, ki prodaja ribje konzerve in piščančje meso. Težave z neplačevanjem blaga so nekaj časa reševali s kompenzacijo. Po besedah direktorja Janeza Rebca imajo kar nekaj neporavnanih terjatev: "Mi imamo trenutno zapadlih čez 500.000 evrov, nekaj še nezapadlih, tako da smo kar nekaj udeleženi v tem."

Pričakujejo pomoč države

Slovenski dobavitelji se bojijo, da bo pri prestrukturiranju Agrokorja zmanjkalo denarja za poplačilo vseh upnikov. Pri reševanju vprašanja poplačil si zato želijo vso podporo države. Seznanjeni so s tem, da na ministrstvu za gospodarstvo pripravlja zakon za zaščito Mercatorja. Kar je za slovenske dobavitelje izjemno pomembno, saj so, kot je znano, pri Mercatorju bistveno bolj izpostavljeni kot pri Konzumu na Hrvaškem.

A. Č., Jernejka Drolec, Radio Slovenija